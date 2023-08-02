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МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 02.08.2023 (обновлено: 12:44 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/polsha-1887758382.html
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева - РИА Новости, 02.08.2023
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева
Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:23
2023-08-02T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД республики Павел Яблонский заявил в эфире радиостанции RMF FM.В понедельник МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, чтобы тот разъяснил резонансное заявление руководителя офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.&quot;Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие&quot;, — сказал Яблонский.По его словам, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции". Как отметил дипломат, польская сторона относится к этому с пониманием, "но нельзя так трактовать своих союзников".Марчин Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, поэтому Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887740046.html
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в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева

Замглавы МИД Польши Яблоньский: отношения с Украиной ухудшились на фоне скандала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД республики Павел Яблонский заявил в эфире радиостанции RMF FM.
В понедельник МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, чтобы тот разъяснил резонансное заявление руководителя офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
«

"Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие", — сказал Яблонский.

По его словам, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции". Как отметил дипломат, польская сторона относится к этому с пониманием, "но нельзя так трактовать своих союзников".
Марчин Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, поэтому Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".
МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".
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