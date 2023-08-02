МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева
Замглавы МИД Польши Яблоньский: отношения с Украиной ухудшились на фоне скандала
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД республики Павел Яблонский заявил в эфире радиостанции RMF FM.
В понедельник МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, чтобы тот разъяснил резонансное заявление руководителя офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
«
"Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие", — сказал Яблонский.
По его словам, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции". Как отметил дипломат, польская сторона относится к этому с пониманием, "но нельзя так трактовать своих союзников".
Марчин Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, поэтому Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".
МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".