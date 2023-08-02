https://ria.ru/20230802/polsha-1887758382.html

МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева

МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева - РИА Новости, 02.08.2023

МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева

Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:44

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ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша обвинила отдельных представителей украинских властей в действиях, которые ухудшают дипломатические отношения двух государств, об этом замглавы МИД республики Павел Яблонский заявил в эфире радиостанции RMF FM.В понедельник МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, чтобы тот разъяснил резонансное заявление руководителя офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы."Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие", — сказал Яблонский.По его словам, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции". Как отметил дипломат, польская сторона относится к этому с пониманием, "но нельзя так трактовать своих союзников".Марчин Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, поэтому Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887740046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр