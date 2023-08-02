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Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска - РИА Новости, 02.08.2023
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00:05 02.08.2023 (обновлено: 00:19 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/polsha-1887701553.html
Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска
Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска
Варшаве, стремящейся восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, нужны оправдания для развертывания вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T00:05
2023-08-02T00:19
польша
белоруссия
варшава
в мире
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Варшаве, стремящейся восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, нужны оправдания для развертывания вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя ситуацию вокруг обвинения в нарушении белорусскими вертолетами границы Польши. Во вторник МИД Польши сообщил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны Польши велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. "С учетом неоднократных заявлений о том, что Польша будет восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, туда входит Западная Украина и Западная Белоруссия, территориальные претензии и желание своими войсками куда-то вторгнуться у Варшавы давно есть... Любое непропорциональное подведение вооруженных сил, развернутых в боевом положении на границе, - это всегда эскалация, возможное вторжение, любая страна будет на такой шаг реагировать, и Польша ищет оправдание, почему она это делает", - сказал эксперт, отметив, что сама Белоруссия никогда Польше не угрожала. По его словам, Польша давно взяла курс на милитаризацию и такой поворот событий стоило ожидать. "Они заявили, что станут крупнейшей танковой державой Европы, заказали практически 1200 танков и будут увеличивать свои вооруженные силы до 300 тысяч человек, разворачивать тяжелые дивизии на калининградском и белорусском направлениям", - добавил Клинцевич. Эксперт отметил, что в ситуации вокруг эскалации между Варшавой и Минском стоит помнить, что согласно официальным договоренностям между странами нападение на Белоруссию равносильно нападению на Россию, и в таком случае может применяться весь спектр вооружений.
https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html
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польша, белоруссия, варшава, в мире
Польша, Белоруссия, Варшава, В мире
Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска

Эксперт Клинцевич: Варшава ищет поводы обвинить Минск, чтобы усилить войска на границе

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Варшаве, стремящейся восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, нужны оправдания для развертывания вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя ситуацию вокруг обвинения в нарушении белорусскими вертолетами границы Польши.
Во вторник МИД Польши сообщил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны Польши велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
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"С учетом неоднократных заявлений о том, что Польша будет восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, туда входит Западная Украина и Западная Белоруссия, территориальные претензии и желание своими войсками куда-то вторгнуться у Варшавы давно есть... Любое непропорциональное подведение вооруженных сил, развернутых в боевом положении на границе, - это всегда эскалация, возможное вторжение, любая страна будет на такой шаг реагировать, и Польша ищет оправдание, почему она это делает", - сказал эксперт, отметив, что сама Белоруссия никогда Польше не угрожала.
По его словам, Польша давно взяла курс на милитаризацию и такой поворот событий стоило ожидать. "Они заявили, что станут крупнейшей танковой державой Европы, заказали практически 1200 танков и будут увеличивать свои вооруженные силы до 300 тысяч человек, разворачивать тяжелые дивизии на калининградском и белорусском направлениям", - добавил Клинцевич.
Эксперт отметил, что в ситуации вокруг эскалации между Варшавой и Минском стоит помнить, что согласно официальным договоренностям между странами нападение на Белоруссию равносильно нападению на Россию, и в таком случае может применяться весь спектр вооружений.
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