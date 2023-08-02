https://ria.ru/20230802/polsha-1887701553.html

Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска

Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска - РИА Новости, 02.08.2023

Эксперт указал на причину обвинений Варшавы в адрес Минска

Варшаве, стремящейся восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, нужны оправдания для развертывания вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:05

2023-08-02T00:05

2023-08-02T00:19

польша

белоруссия

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_001e237071db8f63d4fa199fc1619e98.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Варшаве, стремящейся восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, нужны оправдания для развертывания вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя ситуацию вокруг обвинения в нарушении белорусскими вертолетами границы Польши. Во вторник МИД Польши сообщил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны Польши велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. "С учетом неоднократных заявлений о том, что Польша будет восстанавливать исторические границы Речи Посполитой, туда входит Западная Украина и Западная Белоруссия, территориальные претензии и желание своими войсками куда-то вторгнуться у Варшавы давно есть... Любое непропорциональное подведение вооруженных сил, развернутых в боевом положении на границе, - это всегда эскалация, возможное вторжение, любая страна будет на такой шаг реагировать, и Польша ищет оправдание, почему она это делает", - сказал эксперт, отметив, что сама Белоруссия никогда Польше не угрожала. По его словам, Польша давно взяла курс на милитаризацию и такой поворот событий стоило ожидать. "Они заявили, что станут крупнейшей танковой державой Европы, заказали практически 1200 танков и будут увеличивать свои вооруженные силы до 300 тысяч человек, разворачивать тяжелые дивизии на калининградском и белорусском направлениям", - добавил Клинцевич. Эксперт отметил, что в ситуации вокруг эскалации между Варшавой и Минском стоит помнить, что согласно официальным договоренностям между странами нападение на Белоруссию равносильно нападению на Россию, и в таком случае может применяться весь спектр вооружений.

https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887644085.html

польша

белоруссия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, белоруссия, варшава, в мире