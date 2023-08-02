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В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей
В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей - РИА Новости, 02.08.2023
В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей
Полицейский из Новочебоксарска Сергей Ежов во время урагана вывез из опасной зоны на пляже около 30 женщин и детей, говорится в сообщении МВД Чувашии. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:26
2023-08-02T16:26
2023-08-02T16:55
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Полицейский из Новочебоксарска Сергей Ежов во время урагана вывез из опасной зоны на пляже около 30 женщин и детей, говорится в сообщении МВД Чувашии. Ураган, обрушившийся на Новочебоксарск вечером 29 июля, застиг патрульный катер под управлением командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы капитана полиции Сергея Ежова в акватории Волги. "На левом берегу полицейский увидел людей, которые были беззащитны перед стихией. На одну из автомашин упало дерево, вокруг летали ветки и другие поднятые ветром предметы, а укрыться от них было негде. Дети были очень напуганы, плакали и звали на помощь", — рассказали в МВД.Полицейский стал перевозить женщин с детьми на противоположный берег Волги, к городскому причалу. Всего он сделал семь рейсов, причем с риском для собственной жизни."Когда все оказались в безопасности, Сергей Ежов еще раз проверил акваторию реки и убедился, что больше никому ничего не угрожает", — добавили в МВД. Там отметили, что за последние два года Ежов, у которого более 30 лет стажа, спас на Волге троих утопающих.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), происшествия
Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия, Хорошие новости
В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей
В Новочебоксарске полицейский во время урагана вывез с пляжа 30 женщин и детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости.
Полицейский из Новочебоксарска Сергей Ежов во время урагана вывез из опасной зоны на пляже около 30 женщин и детей, говорится в сообщении
МВД Чувашии.
Ураган, обрушившийся на Новочебоксарск вечером 29 июля, застиг патрульный катер под управлением командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы капитана полиции Сергея Ежова в акватории Волги.
"На левом берегу полицейский увидел людей, которые были беззащитны перед стихией. На одну из автомашин упало дерево, вокруг летали ветки и другие поднятые ветром предметы, а укрыться от них было негде. Дети были очень напуганы, плакали и звали на помощь", — рассказали в МВД.
Полицейский стал перевозить женщин с детьми на противоположный берег Волги, к городскому причалу. Всего он сделал семь рейсов, причем с риском для собственной жизни.
"Когда все оказались в безопасности, Сергей Ежов еще раз проверил акваторию реки и убедился, что больше никому ничего не угрожает", — добавили в МВД.
Там отметили, что за последние два года Ежов, у которого более 30 лет стажа, спас на Волге троих утопающих.
"Росгосстрах" принимает заявления в Чувашии по поводу ущерба от урагана