https://ria.ru/20230802/politseyskiy-1887816260.html

В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей

В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей - РИА Новости, 02.08.2023

В Чувашии полицейский спас во время урагана 30 женщин и детей

Полицейский из Новочебоксарска Сергей Ежов во время урагана вывез из опасной зоны на пляже около 30 женщин и детей, говорится в сообщении МВД Чувашии. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:26

2023-08-02T16:26

2023-08-02T16:55

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

происшествия

хорошие новости

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Полицейский из Новочебоксарска Сергей Ежов во время урагана вывез из опасной зоны на пляже около 30 женщин и детей, говорится в сообщении МВД Чувашии. Ураган, обрушившийся на Новочебоксарск вечером 29 июля, застиг патрульный катер под управлением командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы капитана полиции Сергея Ежова в акватории Волги. "На левом берегу полицейский увидел людей, которые были беззащитны перед стихией. На одну из автомашин упало дерево, вокруг летали ветки и другие поднятые ветром предметы, а укрыться от них было негде. Дети были очень напуганы, плакали и звали на помощь", — рассказали в МВД.Полицейский стал перевозить женщин с детьми на противоположный берег Волги, к городскому причалу. Всего он сделал семь рейсов, причем с риском для собственной жизни."Когда все оказались в безопасности, Сергей Ежов еще раз проверил акваторию реки и убедился, что больше никому ничего не угрожает", — добавили в МВД. Там отметили, что за последние два года Ежов, у которого более 30 лет стажа, спас на Волге троих утопающих.

https://realty.ria.ru/20230801/rosgosstrakh-1887552664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), происшествия