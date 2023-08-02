Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729029.html
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 02.08.2023
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:06
2023-08-02T10:06
происшествия
челябинская область
верхнеуральск
копейск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, инциденты произошли в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске. "В Копейске 55-летняя женщина бросила бутылку в окно медкабинета. Практически без паузы на месте преступления ее задержали полицейские. В Верхнеуральске 38-летняя женщина также бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Через минуту она была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал он. По его данным, есть основания полагать, что обе женщины стали жертвами мошенников: так, накануне они переводили крупные суммы денег со своих личных и кредитных счетов. Вероятно, они подверглись психологической атаке, их втянули в преступные схемы, пояснил источник.
https://ria.ru/20230801/podzhog-1887534465.html
челябинская область
верхнеуральск
копейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, верхнеуральск, копейск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинская область, Верхнеуральск, Копейск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы

В Копейске и Верхнеуральске задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, инциденты произошли в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске.
"В Копейске 55-летняя женщина бросила бутылку в окно медкабинета. Практически без паузы на месте преступления ее задержали полицейские. В Верхнеуральске 38-летняя женщина также бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Через минуту она была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал он.
По его данным, есть основания полагать, что обе женщины стали жертвами мошенников: так, накануне они переводили крупные суммы денег со своих личных и кредитных счетов. Вероятно, они подверглись психологической атаке, их втянули в преступные схемы, пояснил источник.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Самарского подростка заподозрили в подготовке поджога школы
Вчера, 10:50
 
ПроисшествияЧелябинская областьВерхнеуральскКопейскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала