https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729029.html
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 02.08.2023
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:06
2023-08-02T10:06
2023-08-02T10:06
происшествия
челябинская область
верхнеуральск
копейск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, инциденты произошли в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске. "В Копейске 55-летняя женщина бросила бутылку в окно медкабинета. Практически без паузы на месте преступления ее задержали полицейские. В Верхнеуральске 38-летняя женщина также бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Через минуту она была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал он. По его данным, есть основания полагать, что обе женщины стали жертвами мошенников: так, накануне они переводили крупные суммы денег со своих личных и кредитных счетов. Вероятно, они подверглись психологической атаке, их втянули в преступные схемы, пояснил источник.
https://ria.ru/20230801/podzhog-1887534465.html
челябинская область
верхнеуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, верхнеуральск, копейск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинская область, Верхнеуральск, Копейск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
В Копейске и Верхнеуральске задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, инциденты произошли в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске.
"В Копейске 55-летняя женщина бросила бутылку в окно медкабинета. Практически без паузы на месте преступления ее задержали полицейские. В Верхнеуральске 38-летняя женщина также бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Через минуту она была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии
", - сказал он.
По его данным, есть основания полагать, что обе женщины стали жертвами мошенников: так, накануне они переводили крупные суммы денег со своих личных и кредитных счетов. Вероятно, они подверглись психологической атаке, их втянули в преступные схемы, пояснил источник.
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