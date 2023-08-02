https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729029.html

В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы

В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 02.08.2023

В Челябинской области задержали двух женщин, пытавшихся поджечь военкоматы

Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:06

2023-08-02T10:06

2023-08-02T10:06

происшествия

челябинская область

верхнеуральск

копейск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Двух женщин задержали в городах Копейск и Верхнеуральск Челябинской области после попытки поджечь местные военкоматы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, инциденты произошли в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске. "В Копейске 55-летняя женщина бросила бутылку в окно медкабинета. Практически без паузы на месте преступления ее задержали полицейские. В Верхнеуральске 38-летняя женщина также бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Через минуту она была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал он. По его данным, есть основания полагать, что обе женщины стали жертвами мошенников: так, накануне они переводили крупные суммы денег со своих личных и кредитных счетов. Вероятно, они подверглись психологической атаке, их втянули в преступные схемы, пояснил источник.

https://ria.ru/20230801/podzhog-1887534465.html

челябинская область

верхнеуральск

копейск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, челябинская область, верхнеуральск, копейск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)