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Поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались подростки
Поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались подростки - РИА Новости, 02.08.2023
Поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались подростки
Правоохранители задержали трех несовершеннолетних по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на участке Красноярской железной дороги, сообщает Восточное... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T06:27
2023-08-02T06:27
2023-08-02T06:27
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали трех несовершеннолетних по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на участке Красноярской железной дороги, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее в пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили РИА Новости, что 30 июля в районе 3.00 железнодорожники зафиксировали возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово. На движение поездов ситуация не повлияла. "Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ. Установлено, что 30 июля 2023 года трое несовершеннолетних, действуя по заданию неустановленного лица, совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Шушь - станции Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что противоправные действия подростков были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20230801/podzhog-1887696362.html
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происшествия, шарыпово, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шарыпово, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались подростки
Поджигателями релейных шкафов на железной дороге в Красноярском крае оказались подростки