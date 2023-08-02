https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887857969.html

Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией

Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией - РИА Новости, 02.08.2023

Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о новой мере поддержки для семей, где воспитываются дети с редким... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:47

2023-08-02T18:47

2023-08-02T18:47

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о новой мере поддержки для семей, где воспитываются дети с редким заболеванием - целиакией, они будут ежемесячно получать 15 тысяч рублей. "В нашей области принято решение оказать помощь семьям, где есть больные дети, которые болеют редким заболеванием целиакией – аутоиммунное заболевание, из-за которого нельзя принимать пищу с глютеном. Ежемесячно такие семьи будут получать по 15 тысяч рублей из областного бюджета", - написал Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас в Белгородской области это аутоимунное заболевание диагностировано у 26 ребят. Организм таких детей воспринимает глютен как аллерген. Употребление ими продуктов, содержащих глютен, провоцирует воспаление в кишечнике с последующим снижением веса и другим симптомами. Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является строгая пожизненная безглютеновая диета, пояснили в пресс-службе правительства области. По расчётам специалистов стоимость набора продуктов для соблюдения ребёнком этой диеты составляет 15 тысяч рублей в месяц. Губернатор области Вячеслав Гладков принял решение выделить из регионального бюджета средства для оказания социальной поддержки этим семьям, чтобы дети могли соблюдать рекомендованную диету. "В 2022 году было принято подобное решение по поддержке семей, где дети болеют фенилкетонурией. Сейчас аналогичную поддержку получат и дети с целиакией. Средства на это уже заложены в бюджет 2023 года. До декабря включительно понадобится 4,7 млн рублей", – рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, слова которой приводит пресс-служба. Первую сумму в рамках данной социальной поддержки семьи, в которых детям поставлен диагноз "целиакия", получат уже в этом месяце. При этом в неё будут включены выплаты за все месяцы с начала 2023 года. Данная мера поддержки будет оказываться этим семьям до достижения ребёнком 18 лет.

https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков