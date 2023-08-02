Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
18:47 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887857969.html
Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией
Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией - РИА Новости, 02.08.2023
Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о новой мере поддержки для семей, где воспитываются дети с редким... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:47
2023-08-02T18:47
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о новой мере поддержки для семей, где воспитываются дети с редким заболеванием - целиакией, они будут ежемесячно получать 15 тысяч рублей. "В нашей области принято решение оказать помощь семьям, где есть больные дети, которые болеют редким заболеванием целиакией – аутоиммунное заболевание, из-за которого нельзя принимать пищу с глютеном. Ежемесячно такие семьи будут получать по 15 тысяч рублей из областного бюджета", - написал Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас в Белгородской области это аутоимунное заболевание диагностировано у 26 ребят. Организм таких детей воспринимает глютен как аллерген. Употребление ими продуктов, содержащих глютен, провоцирует воспаление в кишечнике с последующим снижением веса и другим симптомами. Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является строгая пожизненная безглютеновая диета, пояснили в пресс-службе правительства области. По расчётам специалистов стоимость набора продуктов для соблюдения ребёнком этой диеты составляет 15 тысяч рублей в месяц. Губернатор области Вячеслав Гладков принял решение выделить из регионального бюджета средства для оказания социальной поддержки этим семьям, чтобы дети могли соблюдать рекомендованную диету. "В 2022 году было принято подобное решение по поддержке семей, где дети болеют фенилкетонурией. Сейчас аналогичную поддержку получат и дети с целиакией. Средства на это уже заложены в бюджет 2023 года. До декабря включительно понадобится 4,7 млн рублей", – рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, слова которой приводит пресс-служба. Первую сумму в рамках данной социальной поддержки семьи, в которых детям поставлен диагноз "целиакия", получат уже в этом месяце. При этом в неё будут включены выплаты за все месяцы с начала 2023 года. Данная мера поддержки будет оказываться этим семьям до достижения ребёнком 18 лет.
https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a5337acd84df6b253340863a5725b10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией

Губернатор Гладков рассказал о поддержке белгородских семей с детьми с целиакией

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о новой мере поддержки для семей, где воспитываются дети с редким заболеванием - целиакией, они будут ежемесячно получать 15 тысяч рублей.
"В нашей области принято решение оказать помощь семьям, где есть больные дети, которые болеют редким заболеванием целиакией – аутоиммунное заболевание, из-за которого нельзя принимать пищу с глютеном. Ежемесячно такие семьи будут получать по 15 тысяч рублей из областного бюджета", - написал Гладков.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас в Белгородской области это аутоимунное заболевание диагностировано у 26 ребят. Организм таких детей воспринимает глютен как аллерген. Употребление ими продуктов, содержащих глютен, провоцирует воспаление в кишечнике с последующим снижением веса и другим симптомами. Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является строгая пожизненная безглютеновая диета, пояснили в пресс-службе правительства области.
По расчётам специалистов стоимость набора продуктов для соблюдения ребёнком этой диеты составляет 15 тысяч рублей в месяц. Губернатор области Вячеслав Гладков принял решение выделить из регионального бюджета средства для оказания социальной поддержки этим семьям, чтобы дети могли соблюдать рекомендованную диету.
"В 2022 году было принято подобное решение по поддержке семей, где дети болеют фенилкетонурией. Сейчас аналогичную поддержку получат и дети с целиакией. Средства на это уже заложены в бюджет 2023 года. До декабря включительно понадобится 4,7 млн рублей", – рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, слова которой приводит пресс-служба.
Первую сумму в рамках данной социальной поддержки семьи, в которых детям поставлен диагноз "целиакия", получат уже в этом месяце. При этом в неё будут включены выплаты за все месяцы с начала 2023 года. Данная мера поддержки будет оказываться этим семьям до достижения ребёнком 18 лет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Гладков заявил о создании новой системы безопасности белгородских школ
26 июля, 16:30
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала