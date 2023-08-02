https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887841551.html

Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад

Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад - РИА Новости, 02.08.2023

Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать специальную программу по поддержке победителей олимпиад и детей, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:00

2023-08-02T18:00

2023-08-02T18:12

общество

россия

сергей кравцов

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать специальную программу по поддержке победителей олимпиад и детей, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ. "У нас есть предложение... создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ", - сказал Кравцов на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам. По его словам, к реализации этой программы надо привлечь все заинтересованные ведомства: Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки. Кравцов также попросил Мишустина поддержать эту инициативу.

https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html

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общество, россия, сергей кравцов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), социальный навигатор, сн_образование