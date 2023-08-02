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Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад - РИА Новости, 02.08.2023
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18:00 02.08.2023 (обновлено: 18:12 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887841551.html
Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад
Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад - РИА Новости, 02.08.2023
Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать специальную программу по поддержке победителей олимпиад и детей, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:00
2023-08-02T18:12
общество
россия
сергей кравцов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать специальную программу по поддержке победителей олимпиад и детей, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ. "У нас есть предложение... создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ", - сказал Кравцов на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам. По его словам, к реализации этой программы надо привлечь все заинтересованные ведомства: Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки. Кравцов также попросил Мишустина поддержать эту инициативу.
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общество, россия, сергей кравцов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад

Министр Кравцов предложил создать программу поддержки учеников-победителей олимпиад

© РИА НовостиНовая серебряная медаль для школьников
Новая серебряная медаль для школьников
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Новая серебряная медаль для школьников. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать специальную программу по поддержке победителей олимпиад и детей, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ.
"У нас есть предложение... создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ", - сказал Кравцов на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам.
По его словам, к реализации этой программы надо привлечь все заинтересованные ведомства: Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки. Кравцов также попросил Мишустина поддержать эту инициативу.
Церемония закрытия 55-й Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
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ОбществоРоссияСергей КравцовМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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