https://ria.ru/20230802/perechen-1887756484.html

В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны

В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны - РИА Новости, 02.08.2023

В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны

Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:12

2023-08-02T12:12

2023-08-02T12:12

общество

технологии

россия

яндекс

rutube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры, добавив для последних несколько видеосервисов, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением правительства. В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться. Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и планшетных компьютеров добавили новостной агрегатор "Дзен", видеохостинг Rutube; поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс - с Алисой"; убрали из списка новостной агрегатор "Новости Mail.ru", видеохостинг "OK Live". Перечень для телевизоров пополнили "Яндекс Браузер" и видеосервисы Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн" и "Дом.ru Movix". Кроме того, поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс - с Алисой", а видеосервис Okko - Okko Movies. Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним. Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

https://ria.ru/20230629/tovary-1881184669.html

https://ria.ru/20230628/kiberbezopasnost-1880816781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, яндекс, rutube