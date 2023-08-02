https://ria.ru/20230802/perechen-1887756484.html
В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны
В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны - РИА Новости, 02.08.2023
В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны
Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:12
2023-08-02T12:12
2023-08-02T12:12
общество
технологии
россия
яндекс
rutube
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры, добавив для последних несколько видеосервисов, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением правительства. В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться. Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и планшетных компьютеров добавили новостной агрегатор "Дзен", видеохостинг Rutube; поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс - с Алисой"; убрали из списка новостной агрегатор "Новости Mail.ru", видеохостинг "OK Live". Перечень для телевизоров пополнили "Яндекс Браузер" и видеосервисы Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн" и "Дом.ru Movix". Кроме того, поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс - с Алисой", а видеосервис Okko - Okko Movies. Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним. Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).
https://ria.ru/20230629/tovary-1881184669.html
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, яндекс, rutube
Общество, Технологии, Россия, Яндекс, Rutube
В России утвердили перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны
Правительство России утвердило перечень ПО для предустановки на компьютеры и смартфоны
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило на 2024 год перечень отечественных программ и из стран ЕАЭС для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры, добавив для последних несколько видеосервисов, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением правительства. В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и планшетных компьютеров добавили новостной агрегатор "Дзен", видеохостинг Rutube
; поисковую систему "Яндекс
" заменил "Яндекс - с Алисой"; убрали из списка новостной агрегатор "Новости Mail.ru", видеохостинг "OK Live".
Перечень для телевизоров пополнили "Яндекс Браузер" и видеосервисы Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн" и "Дом.ru Movix". Кроме того, поисковую систему "Яндекс" заменил "Яндекс - с Алисой", а видеосервис Okko - Okko Movies.
Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).
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