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В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов - РИА Новости, 02.08.2023
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14:32 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/park-1887787625.html
В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов
В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов - РИА Новости, 02.08.2023
В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов
Фонтаны в московском Парке Горького в День ВДВ работают штатно, открыта полевая кухня, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:32
2023-08-02T14:32
москва
общество
городское хозяйство москвы
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фонтаны в московском Парке Горького в День ВДВ работают штатно, открыта полевая кухня, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. "Фонтаны работают в штатном режиме... В парке ежедневно проводится оповещение по громкой связи, в информационных сообщениях есть блок, посвященный правилам поведения в парке, в частности, запрету купаться в водоемах, находящихся на его территории", - рассказали в пресс-службе. В парке отметили, что правила поведения также размещены на официальном сайте парка, в них прописано, что купаться в прудах и фонтанах парка запрещено. "Традиции встречаться с сослуживцами воздушно-десантных войск 2 августа в Парке Горького уже много лет, многие десантники приходят с семьями. Сегодня в Партерной части, за Аркой, работает полевая кухня", - добавили в пресс-службе.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Воздушно-десантные войска России, День Воздушно-десантных войск России
В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов

Фонтаны в Парке Горького в Москве работают штатно в День ВДВ, открыта полевая кухня

© РИА НовостиОбстановка в Парке Горького в Москве
Обстановка в Парке Горького в Москве
© РИА Новости
Обстановка в Парке Горького в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фонтаны в московском Парке Горького в День ВДВ работают штатно, открыта полевая кухня, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа.
"Фонтаны работают в штатном режиме... В парке ежедневно проводится оповещение по громкой связи, в информационных сообщениях есть блок, посвященный правилам поведения в парке, в частности, запрету купаться в водоемах, находящихся на его территории", - рассказали в пресс-службе.
В парке отметили, что правила поведения также размещены на официальном сайте парка, в них прописано, что купаться в прудах и фонтанах парка запрещено.
"Традиции встречаться с сослуживцами воздушно-десантных войск 2 августа в Парке Горького уже много лет, многие десантники приходят с семьями. Сегодня в Партерной части, за Аркой, работает полевая кухня", - добавили в пресс-службе.
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МоскваОбществоГородское хозяйство МосквыВоздушно-десантные войска РоссииДень Воздушно-десантных войск России
 
 
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