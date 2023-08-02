https://ria.ru/20230802/park-1887787625.html

В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов

В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов - РИА Новости, 02.08.2023

В Парке Горького заявили о штатной работе фонтанов

Фонтаны в московском Парке Горького в День ВДВ работают штатно, открыта полевая кухня, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:32

2023-08-02T14:32

2023-08-02T14:32

москва

общество

городское хозяйство москвы

воздушно-десантные войска россии

день воздушно-десантных войск россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фонтаны в московском Парке Горького в День ВДВ работают штатно, открыта полевая кухня, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. "Фонтаны работают в штатном режиме... В парке ежедневно проводится оповещение по громкой связи, в информационных сообщениях есть блок, посвященный правилам поведения в парке, в частности, запрету купаться в водоемах, находящихся на его территории", - рассказали в пресс-службе. В парке отметили, что правила поведения также размещены на официальном сайте парка, в них прописано, что купаться в прудах и фонтанах парка запрещено. "Традиции встречаться с сослуживцами воздушно-десантных войск 2 августа в Парке Горького уже много лет, многие десантники приходят с семьями. Сегодня в Партерной части, за Аркой, работает полевая кухня", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии