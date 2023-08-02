https://ria.ru/20230802/paraplan-1887801887.html

В Республике Алтай упал параплан

В Республике Алтай упал параплан - РИА Новости, 02.08.2023

В Республике Алтай упал параплан

Параплан упал в Республике Алтай, проводится проверка, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:31

2023-08-02T15:31

2023-08-02T15:31

происшествия

республика алтай

западно-сибирская транспортная прокуратура

кош-агачский район

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БАРНАУЛ, 2 авг - РИА Новости. Параплан упал в Республике Алтай, проводится проверка, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (11.00 мск - ред.) в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре, парапланерист, предварительно, был один. Его судьба еще уточняется. "Пока данных нет по парапланеристу, предварительно, он был один", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230511/paraplan-1870999910.html

республика алтай

кош-агачский район

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происшествия, республика алтай, западно-сибирская транспортная прокуратура, кош-агачский район