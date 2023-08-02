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В Республике Алтай упал параплан - РИА Новости, 02.08.2023
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15:31 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/paraplan-1887801887.html
В Республике Алтай упал параплан
В Республике Алтай упал параплан - РИА Новости, 02.08.2023
В Республике Алтай упал параплан
Параплан упал в Республике Алтай, проводится проверка, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:31
2023-08-02T15:31
происшествия
республика алтай
западно-сибирская транспортная прокуратура
кош-агачский район
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БАРНАУЛ, 2 авг - РИА Новости. Параплан упал в Республике Алтай, проводится проверка, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (11.00 мск - ред.) в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре, парапланерист, предварительно, был один. Его судьба еще уточняется. "Пока данных нет по парапланеристу, предварительно, он был один", - отметили в прокуратуре.
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республика алтай
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происшествия, республика алтай, западно-сибирская транспортная прокуратура, кош-агачский район
Происшествия, Республика Алтай, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Кош-Агачский район
В Республике Алтай упал параплан

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о падении параплана на Алтае

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramВ Республике Алтай упал параплан
В Республике Алтай упал параплан
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
В Республике Алтай упал параплан
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 авг - РИА Новости. Параплан упал в Республике Алтай, проводится проверка, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (11.00 мск - ред.) в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре, парапланерист, предварительно, был один. Его судьба еще уточняется.
«
"Пока данных нет по парапланеристу, предварительно, он был один", - отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияРеспублика АлтайЗападно-Сибирская транспортная прокуратураКош-Агачский район
 
 
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