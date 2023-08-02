https://ria.ru/20230802/orden-1887420733.html

Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном

Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном - РИА Новости, 02.08.2023

Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном

Полковник запаса Сергей Петрович Мерзеликин – замкомандира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" бригады "Терек". Казак Петрович, как уважительно называют... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:26

2023-08-02T14:26

2023-08-02T14:26

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полковник запаса Сергей Петрович Мерзеликин – замкомандира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" бригады "Терек". Казак Петрович, как уважительно называют его товарищи, прошел несколько войн и горячих точек. Горец (это позывной Сергея) с 24 февраля стремился принять участие в специальной военной операции и применить свой боевой опыт.О том, почему в первые дни СВО близкие не пускали Горца на фронт, о тяжелейшем бое под Бахмутом и о значимости ордена Мужества, который вручил ему президент России, Сергей Мерзеликин рассказал в интервью порталу "Российское казачество".Наша беседа с Сергеем Петровичем несколько раз откладывалась. То строгие правила военного госпиталя не позволяли увидеться, то связь давала сбой.Все это время Горец сохранял поистине олимпийское спокойствие: "Поговорим, обязательно поговорим…".Выдержке Сергея, кажется, научила вся его предыдущая биография. Родился казак в Кисловодске и всю свою жизнь посвятил служению Отчизне. Сначала срочная, потом служба в ВДВ и спецназе. Сергей Мерзеликин прошёл не одну горячую точку: Афганистан, Нагорный Карабах, Чечня…По окончании службы он занимался военно-патриотической работой. Воспитывал и тренировал детей. Сейчас 14 его воспитанников принимают участие в СВО – многие из них были ранены и награждены.Горец спешит в зону СВОКазак с самых первых дней рвался в зону СВО добровольцем. Сердце болело и за своих ребят-воспитанников, да и за всех бойцов. Хотелось подсказать, помочь, поделиться немалым опытом…Но в этот раз Сергея опередило более молодое поколение. Сын (офицер спецназа) и зять оказались в зоне СВО первыми. Раз мужчины отправились сражаться за Родину, надо было кому-то присмотреть за женщинами в семье. Тем более накануне Горец стал дважды дедушкой."И дочь, и моя невестка, одна в декабре, другая в январе, родили мне внуков. И когда я уже собрался на СВО, жена мне сказала: куда ты пойдешь, на кого ты нас оставишь с малыми детьми? Все ушли на СВО, и ты собрался? Я подумал, наверное, доля правды в словах женщины все-таки есть…", – рассказал замкомандира отряда "Сибирь".Но долго дома Сергей рассиживаться не мог. Как только сын и зять с честью выполнили свои боевые задачи, Горец заспешил на передовую. Теперь уже его ничто не могло удержать."Я не мог спокойно на все это смотреть. Я же профессиональный военный, славу Богу, опыт у меня есть и немалый. Мне было без разницы, какая должность будет, хоть чем-то хотелось быть полезным и помогать ребятам там", – вспоминает Сергей.Горец быстро устроил собрание с товарищами-земляками, с которыми плечом к плечу прошли не одну горячую точку. Было решено сформировать свой Ставропольский добровольческий батальон. На словах их все поддержали, но финальной санкции батальону никто не давал. Дело начало буксовать…"Тут мы узнали о батальоне “Терек”. Получили добро от атамана Виталия Владимировича Кузнецова. Мы получили полное понимание. Вообще я хотел бы поблагодарить Виталия Владимировича и нашего полпреда СКФО Юрия Яковлевича Чайку. Без этих людей нашей замечательной бригады точно не было бы. Они нам очень помогают и сильно поддерживают. Ну а мы, бойцы – не подведем!" – сказал доброволец."Два коротких – огонь!"И действительно не подвели. Самый страшный бой случился у Сергея и его товарищей из бригады "Терек" аккурат после великого праздника – 9 Мая. Сражение проходило в ночь с 11 на 12 мая на Бахмутском направлении. Схватка была жесточайшей. Кровопролитная битва длилась более суток."Началось все в 5 утра 11 мая и фактически прекратилось, когда мы уничтожили последних укрофашистов в 7 утра 12 мая. Мы позицию удержали, не сдали, не отступили. Это был правый фланг Бахмута. Враг пытался совершить обход с флангов и взять в клещи Бахмут", – вспоминает боец.Но планам врага было не суждено сбыться. Хладнокровие, опыт, холодный разум – все это сильно пригодилось Горцу под градом вражеских снарядов. В его подчинении были все сплошь ребята, для которых это было первое серьезное столкновение. Проверка боем.Казак-командир мгновенно сориентировался и избрал единственно верную тактику. Это помогло выстоять и спасти множество жизней.Я дал команду: “Два коротких – огонь! Или одиночным – огонь!”. Ребята видели, как передвигается враг – и мы открывали огонь. Учитывая, что нападающий противник в несколько раз превосходил нас численностью, нам было легче убирать скопление украинских нацистов. Другой формулы боя я не видел", – рассказал Сергей Мерзеликин.Раненых было немало, в том числе досталось и Горцу. Прямо на позиции ему оказал первую помощь товарищ с позывным Казбек. К слову, на гражданке он работал спасателем-подводником. Вот и здесь спас командира.Сергея накрыло миной, и Казбек ринулся перевязывать плечо товарищу под ревом артиллерии и свистом пуль. Не обращая на ранения внимания, Горец тут же продолжил командовать своими… и они все вместе сдюжили!"Нельзя отставать от сына"Именно за это сражение Сергей получил орден Мужества, который вручил ему президент России.На вопрос, а что же все-таки для него значит эта награда, Горец поначалу отшучивается. Мол, в мае орден вручили сыну, ну и как было отставать?"Сын мне говорит: “Батя, сейчас на СВО все совсем по-другому. Не как в твое время”. Вот я и подумал: сядем мы как-нибудь все вместе за стол, и будут сын с зятем рассказывать мне про боевые действия и свои награды. Ну уж нет! Статус старшего в семье по всем нашим казачьим законам нельзя ронять", – с улыбкой рассказывает Горец.Но в этом шутливом ответе чувствуется огромная гордость за то, что Сергею удалось воспитать такого сына.Вспоминая о своих боевых товарищах, Горец переходит на серьезный тон. Он уверен, орден Мужества – общая награда и подвиг каждого без исключения бойца в отряде."На позициях (21-я и 24-я позиции) практически все были наши терские казаки. Мои земляки ставропольчане. Всем там было очень тяжело, фактически все были ранены. Но никто не раскис, сопли не распустил, а больше суток держали позиции в жесточайшем бою. И танк мы подбили, и БМП были подбиты!" – говорит замкомандира отряда "Сибирь".А еще, по мнению Сергея, сражение – наглядный пример того, что же все-таки означает словосочетание "Русский мир":"Плечом к плечу на этой позиции стоял армянин и азербайджанец, русский и украинец, татарин, башкир, тувинец и много кто еще. И мы олицетворяли Русский мир. Тот Русский мир, о котором часто говорит наш президент"."Слуга царю, отец солдатам"О дальнейших планах Горец говорит однозначно. Вернётся на передовую. Без вариантов. И мыслей иных не допускает. Ведь ждут его там ребята."Там мои подчиненные, мои боевые друзья. Поэтому я, безусловно, собираюсь возвращаться. Буду продолжать служить и сражаться за Отечество", – рассказал казак.Командиром, который заботится о своих, он остается не только на поле брани. Будучи в госпитале, Сергей постоянно держал связь со всеми ранеными товарищами. Всего ли хватает? Хорошо ли лечат? Своя рана мало беспокоила… главное, чтобы у ребят все было гладко. Эта забота как олицетворение строк – "Слуга царю, отец солдатам"."Ребята не должны быть брошены! Они должны чувствовать, что точно нужны нам – отцам-командирам", – говорит доброволец.В завершение беседы мы попросили Сергея Петровича что-то пожелать всем казакам в зоне СВО, да и вообще всем нашим бойцам. Горец четко, по-военному отчеканил:"Нашим казакам и всем бойцам желаю только одного – верности присяге, верности нашей Родине, верности нашему Отечеству! Ну и конечно, только победы! Нам всем нужна только победа!"Кажется, лучше и не скажешь…

https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html

https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html

https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html

https://ria.ru/20230525/kazaki-1874037016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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