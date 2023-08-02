https://ria.ru/20230802/orden-1887420733.html
Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном
Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном - РИА Новости, 02.08.2023
Орден Мужества как семейная традиция: казак получил награду вслед за сыном
Полковник запаса Сергей Петрович Мерзеликин – замкомандира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" бригады "Терек". Казак Петрович, как уважительно называют... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:26
2023-08-02T14:26
2023-08-02T14:26
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полковник запаса Сергей Петрович Мерзеликин – замкомандира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" бригады "Терек". Казак Петрович, как уважительно называют его товарищи, прошел несколько войн и горячих точек. Горец (это позывной Сергея) с 24 февраля стремился принять участие в специальной военной операции и применить свой боевой опыт.О том, почему в первые дни СВО близкие не пускали Горца на фронт, о тяжелейшем бое под Бахмутом и о значимости ордена Мужества, который вручил ему президент России, Сергей Мерзеликин рассказал в интервью порталу "Российское казачество".Наша беседа с Сергеем Петровичем несколько раз откладывалась. То строгие правила военного госпиталя не позволяли увидеться, то связь давала сбой.Все это время Горец сохранял поистине олимпийское спокойствие: "Поговорим, обязательно поговорим…".Выдержке Сергея, кажется, научила вся его предыдущая биография. Родился казак в Кисловодске и всю свою жизнь посвятил служению Отчизне. Сначала срочная, потом служба в ВДВ и спецназе. Сергей Мерзеликин прошёл не одну горячую точку: Афганистан, Нагорный Карабах, Чечня…По окончании службы он занимался военно-патриотической работой. Воспитывал и тренировал детей. Сейчас 14 его воспитанников принимают участие в СВО – многие из них были ранены и награждены.Горец спешит в зону СВОКазак с самых первых дней рвался в зону СВО добровольцем. Сердце болело и за своих ребят-воспитанников, да и за всех бойцов. Хотелось подсказать, помочь, поделиться немалым опытом…Но в этот раз Сергея опередило более молодое поколение. Сын (офицер спецназа) и зять оказались в зоне СВО первыми. Раз мужчины отправились сражаться за Родину, надо было кому-то присмотреть за женщинами в семье. Тем более накануне Горец стал дважды дедушкой."И дочь, и моя невестка, одна в декабре, другая в январе, родили мне внуков. И когда я уже собрался на СВО, жена мне сказала: куда ты пойдешь, на кого ты нас оставишь с малыми детьми? Все ушли на СВО, и ты собрался? Я подумал, наверное, доля правды в словах женщины все-таки есть…", – рассказал замкомандира отряда "Сибирь".Но долго дома Сергей рассиживаться не мог. Как только сын и зять с честью выполнили свои боевые задачи, Горец заспешил на передовую. Теперь уже его ничто не могло удержать."Я не мог спокойно на все это смотреть. Я же профессиональный военный, славу Богу, опыт у меня есть и немалый. Мне было без разницы, какая должность будет, хоть чем-то хотелось быть полезным и помогать ребятам там", – вспоминает Сергей.Горец быстро устроил собрание с товарищами-земляками, с которыми плечом к плечу прошли не одну горячую точку. Было решено сформировать свой Ставропольский добровольческий батальон. На словах их все поддержали, но финальной санкции батальону никто не давал. Дело начало буксовать…"Тут мы узнали о батальоне “Терек”. Получили добро от атамана Виталия Владимировича Кузнецова. Мы получили полное понимание. Вообще я хотел бы поблагодарить Виталия Владимировича и нашего полпреда СКФО Юрия Яковлевича Чайку. Без этих людей нашей замечательной бригады точно не было бы. Они нам очень помогают и сильно поддерживают. Ну а мы, бойцы – не подведем!" – сказал доброволец."Два коротких – огонь!"И действительно не подвели. Самый страшный бой случился у Сергея и его товарищей из бригады "Терек" аккурат после великого праздника – 9 Мая. Сражение проходило в ночь с 11 на 12 мая на Бахмутском направлении. Схватка была жесточайшей. Кровопролитная битва длилась более суток."Началось все в 5 утра 11 мая и фактически прекратилось, когда мы уничтожили последних укрофашистов в 7 утра 12 мая. Мы позицию удержали, не сдали, не отступили. Это был правый фланг Бахмута. Враг пытался совершить обход с флангов и взять в клещи Бахмут", – вспоминает боец.Но планам врага было не суждено сбыться. Хладнокровие, опыт, холодный разум – все это сильно пригодилось Горцу под градом вражеских снарядов. В его подчинении были все сплошь ребята, для которых это было первое серьезное столкновение. Проверка боем.Казак-командир мгновенно сориентировался и избрал единственно верную тактику. Это помогло выстоять и спасти множество жизней.Я дал команду: “Два коротких – огонь! Или одиночным – огонь!”. Ребята видели, как передвигается враг – и мы открывали огонь. Учитывая, что нападающий противник в несколько раз превосходил нас численностью, нам было легче убирать скопление украинских нацистов. Другой формулы боя я не видел", – рассказал Сергей Мерзеликин.Раненых было немало, в том числе досталось и Горцу. Прямо на позиции ему оказал первую помощь товарищ с позывным Казбек. К слову, на гражданке он работал спасателем-подводником. Вот и здесь спас командира.Сергея накрыло миной, и Казбек ринулся перевязывать плечо товарищу под ревом артиллерии и свистом пуль. Не обращая на ранения внимания, Горец тут же продолжил командовать своими… и они все вместе сдюжили!"Нельзя отставать от сына"Именно за это сражение Сергей получил орден Мужества, который вручил ему президент России.На вопрос, а что же все-таки для него значит эта награда, Горец поначалу отшучивается. Мол, в мае орден вручили сыну, ну и как было отставать?"Сын мне говорит: “Батя, сейчас на СВО все совсем по-другому. Не как в твое время”. Вот я и подумал: сядем мы как-нибудь все вместе за стол, и будут сын с зятем рассказывать мне про боевые действия и свои награды. Ну уж нет! Статус старшего в семье по всем нашим казачьим законам нельзя ронять", – с улыбкой рассказывает Горец.Но в этом шутливом ответе чувствуется огромная гордость за то, что Сергею удалось воспитать такого сына.Вспоминая о своих боевых товарищах, Горец переходит на серьезный тон. Он уверен, орден Мужества – общая награда и подвиг каждого без исключения бойца в отряде."На позициях (21-я и 24-я позиции) практически все были наши терские казаки. Мои земляки ставропольчане. Всем там было очень тяжело, фактически все были ранены. Но никто не раскис, сопли не распустил, а больше суток держали позиции в жесточайшем бою. И танк мы подбили, и БМП были подбиты!" – говорит замкомандира отряда "Сибирь".А еще, по мнению Сергея, сражение – наглядный пример того, что же все-таки означает словосочетание "Русский мир":"Плечом к плечу на этой позиции стоял армянин и азербайджанец, русский и украинец, татарин, башкир, тувинец и много кто еще. И мы олицетворяли Русский мир. Тот Русский мир, о котором часто говорит наш президент"."Слуга царю, отец солдатам"О дальнейших планах Горец говорит однозначно. Вернётся на передовую. Без вариантов. И мыслей иных не допускает. Ведь ждут его там ребята."Там мои подчиненные, мои боевые друзья. Поэтому я, безусловно, собираюсь возвращаться. Буду продолжать служить и сражаться за Отечество", – рассказал казак.Командиром, который заботится о своих, он остается не только на поле брани. Будучи в госпитале, Сергей постоянно держал связь со всеми ранеными товарищами. Всего ли хватает? Хорошо ли лечат? Своя рана мало беспокоила… главное, чтобы у ребят все было гладко. Эта забота как олицетворение строк – "Слуга царю, отец солдатам"."Ребята не должны быть брошены! Они должны чувствовать, что точно нужны нам – отцам-командирам", – говорит доброволец.В завершение беседы мы попросили Сергея Петровича что-то пожелать всем казакам в зоне СВО, да и вообще всем нашим бойцам. Горец четко, по-военному отчеканил:"Нашим казакам и всем бойцам желаю только одного – верности присяге, верности нашей Родине, верности нашему Отечеству! Ну и конечно, только победы! Нам всем нужна только победа!"Кажется, лучше и не скажешь…
https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html
https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html
https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полковник запаса Сергей Петрович Мерзеликин – замкомандира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" бригады "Терек". Казак Петрович, как уважительно называют его товарищи, прошел несколько войн и горячих точек. Горец (это позывной Сергея) с 24 февраля стремился принять участие в специальной военной операции и применить свой боевой опыт.
О том, почему в первые дни СВО близкие не пускали Горца на фронт, о тяжелейшем бое под Бахмутом и о значимости ордена Мужества, который вручил ему президент России, Сергей Мерзеликин рассказал в интервью порталу "Российское казачество"
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Наша беседа с Сергеем Петровичем несколько раз откладывалась. То строгие правила военного госпиталя не позволяли увидеться, то связь давала сбой.
Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу
Все это время Горец сохранял поистине олимпийское спокойствие: "Поговорим, обязательно поговорим…".
Выдержке Сергея, кажется, научила вся его предыдущая биография. Родился казак в Кисловодске и всю свою жизнь посвятил служению Отчизне. Сначала срочная, потом служба в ВДВ и спецназе. Сергей Мерзеликин прошёл не одну горячую точку: Афганистан, Нагорный Карабах, Чечня…
По окончании службы он занимался военно-патриотической работой. Воспитывал и тренировал детей. Сейчас 14 его воспитанников принимают участие в СВО – многие из них были ранены и награждены.
Казак с самых первых дней рвался в зону СВО добровольцем. Сердце болело и за своих ребят-воспитанников, да и за всех бойцов. Хотелось подсказать, помочь, поделиться немалым опытом…
Но в этот раз Сергея опередило более молодое поколение. Сын (офицер спецназа) и зять оказались в зоне СВО первыми. Раз мужчины отправились сражаться за Родину, надо было кому-то присмотреть за женщинами в семье. Тем более накануне Горец стал дважды дедушкой.
"И дочь, и моя невестка, одна в декабре, другая в январе, родили мне внуков. И когда я уже собрался на СВО, жена мне сказала: куда ты пойдешь, на кого ты нас оставишь с малыми детьми? Все ушли на СВО, и ты собрался? Я подумал, наверное, доля правды в словах женщины все-таки есть…", – рассказал замкомандира отряда "Сибирь".
Но долго дома Сергей рассиживаться не мог. Как только сын и зять с честью выполнили свои боевые задачи, Горец заспешил на передовую. Теперь уже его ничто не могло удержать.
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"Я не мог спокойно на все это смотреть. Я же профессиональный военный, славу Богу, опыт у меня есть и немалый. Мне было без разницы, какая должность будет, хоть чем-то хотелось быть полезным и помогать ребятам там", – вспоминает Сергей.
Горец быстро устроил собрание с товарищами-земляками, с которыми плечом к плечу прошли не одну горячую точку. Было решено сформировать свой Ставропольский добровольческий батальон. На словах их все поддержали, но финальной санкции батальону никто не давал. Дело начало буксовать…
"Тут мы узнали о батальоне “Терек”. Получили добро от атамана Виталия Владимировича Кузнецова. Мы получили полное понимание. Вообще я хотел бы поблагодарить Виталия Владимировича и нашего полпреда СКФО Юрия Яковлевича Чайку. Без этих людей нашей замечательной бригады точно не было бы. Они нам очень помогают и сильно поддерживают. Ну а мы, бойцы – не подведем!" – сказал доброволец.
И действительно не подвели. Самый страшный бой случился у Сергея и его товарищей из бригады "Терек" аккурат после великого праздника – 9 Мая. Сражение проходило в ночь с 11 на 12 мая на Бахмутском направлении. Схватка была жесточайшей. Кровопролитная битва длилась более суток.
"Началось все в 5 утра 11 мая и фактически прекратилось, когда мы уничтожили последних укрофашистов в 7 утра 12 мая. Мы позицию удержали, не сдали, не отступили. Это был правый фланг Бахмута. Враг пытался совершить обход с флангов и взять в клещи Бахмут", – вспоминает боец.
Но планам врага было не суждено сбыться. Хладнокровие, опыт, холодный разум – все это сильно пригодилось Горцу под градом вражеских снарядов. В его подчинении были все сплошь ребята, для которых это было первое серьезное столкновение. Проверка боем.
Казак-командир мгновенно сориентировался и избрал единственно верную тактику. Это помогло выстоять и спасти множество жизней.
Я дал команду: “Два коротких – огонь! Или одиночным – огонь!”. Ребята видели, как передвигается враг – и мы открывали огонь. Учитывая, что нападающий противник в несколько раз превосходил нас численностью, нам было легче убирать скопление украинских нацистов. Другой формулы боя я не видел", – рассказал Сергей Мерзеликин.
Раненых было немало, в том числе досталось и Горцу. Прямо на позиции ему оказал первую помощь товарищ с позывным Казбек. К слову, на гражданке он работал спасателем-подводником. Вот и здесь спас командира.
Сергея накрыло миной, и Казбек ринулся перевязывать плечо товарищу под ревом артиллерии и свистом пуль. Не обращая на ранения внимания, Горец тут же продолжил командовать своими… и они все вместе сдюжили!
"Нельзя отставать от сына"
Именно за это сражение Сергей получил орден Мужества, который вручил ему президент России.
На вопрос, а что же все-таки для него значит эта награда, Горец поначалу отшучивается. Мол, в мае орден вручили сыну, ну и как было отставать?
"Сын мне говорит: “Батя, сейчас на СВО все совсем по-другому. Не как в твое время”. Вот я и подумал: сядем мы как-нибудь все вместе за стол, и будут сын с зятем рассказывать мне про боевые действия и свои награды. Ну уж нет! Статус старшего в семье по всем нашим казачьим законам нельзя ронять", – с улыбкой рассказывает Горец.
Но в этом шутливом ответе чувствуется огромная гордость за то, что Сергею удалось воспитать такого сына.
Вспоминая о своих боевых товарищах, Горец переходит на серьезный тон. Он уверен, орден Мужества – общая награда и подвиг каждого без исключения бойца в отряде.
Казаки отряда "Сибирь" отразили наступление ВСУ под Бахмутом
"На позициях (21-я и 24-я позиции) практически все были наши терские казаки. Мои земляки ставропольчане. Всем там было очень тяжело, фактически все были ранены. Но никто не раскис, сопли не распустил, а больше суток держали позиции в жесточайшем бою. И танк мы подбили, и БМП были подбиты!" – говорит замкомандира отряда "Сибирь".
А еще, по мнению Сергея, сражение – наглядный пример того, что же все-таки означает словосочетание "Русский мир":
"Плечом к плечу на этой позиции стоял армянин и азербайджанец, русский и украинец, татарин, башкир, тувинец и много кто еще. И мы олицетворяли Русский мир. Тот Русский мир, о котором часто говорит наш президент".
"Слуга царю, отец солдатам"
О дальнейших планах Горец говорит однозначно. Вернётся на передовую. Без вариантов. И мыслей иных не допускает. Ведь ждут его там ребята.
"Там мои подчиненные, мои боевые друзья. Поэтому я, безусловно, собираюсь возвращаться. Буду продолжать служить и сражаться за Отечество", – рассказал казак.
Командиром, который заботится о своих, он остается не только на поле брани. Будучи в госпитале, Сергей постоянно держал связь со всеми ранеными товарищами. Всего ли хватает? Хорошо ли лечат? Своя рана мало беспокоила… главное, чтобы у ребят все было гладко. Эта забота как олицетворение строк – "Слуга царю, отец солдатам".
Командир отряда "Сибирь" рассказал, кто воюет на стороне противника
"Ребята не должны быть брошены! Они должны чувствовать, что точно нужны нам – отцам-командирам", – говорит доброволец.
В завершение беседы мы попросили Сергея Петровича что-то пожелать всем казакам в зоне СВО, да и вообще всем нашим бойцам. Горец четко, по-военному отчеканил:
"Нашим казакам и всем бойцам желаю только одного – верности присяге, верности нашей Родине, верности нашему Отечеству! Ну и конечно, только победы! Нам всем нужна только победа!"
Кажется, лучше и не скажешь…