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На Украине завершили расследование дела мэра Одессы о создании ОПГ - РИА Новости, 02.08.2023
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13:45 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/odessa-1887775476.html
На Украине завершили расследование дела мэра Одессы о создании ОПГ
На Украине завершили расследование дела мэра Одессы о создании ОПГ - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине завершили расследование дела мэра Одессы о создании ОПГ
Украинские правоохранители завершили расследование дела против 16 должностных лиц, среди которых чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:45
2023-08-02T13:45
в мире
одесса
одесская область
украина
геннадий труханов
одесский городской совет
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители завершили расследование дела против 16 должностных лиц, среди которых чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов, их подозревают в создании преступной организации, сообщили в телеграм-канале национального центра противодействия коррупции. "Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 миллионов гривен (более 18,6 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале центра. По версии следствия, Труханов вместе с сообщниками якобы причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов. Сообщается, что в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации. Ключевыми фигурантами дела являются Труханов, экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай, исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак, экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор, экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов, руководитель юридического департамента мэрии Инна Поповская, помощник Галантерника Алена Попова, а также владельцы и топ-менеджеры компании "Будова", в том числе ее бенефициар Дмитрий Димарский. Также в деле фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. По данным ведомства, что ряд фигурантов подозреваются в получении "взяток в виде недвижимости". "Жученко, который совместно с другими лицами подозревается в незаконном завладении землей территориальной общины Одессы, а также в получении от представителя компании-застройщика взятки в виде квартиры. Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html
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в мире, одесса, одесская область, украина, геннадий труханов, одесский городской совет
В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Геннадий Труханов, Одесский городской совет
На Украине завершили расследование дела мэра Одессы о создании ОПГ

Мэра Одессы и нескольких чиновников заподозрили в создании преступной организации

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители завершили расследование дела против 16 должностных лиц, среди которых чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов, их подозревают в создании преступной организации, сообщили в телеграм-канале национального центра противодействия коррупции.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 миллионов гривен (более 18,6 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале центра.
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По версии следствия, Труханов вместе с сообщниками якобы причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов. Сообщается, что в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации.
Ключевыми фигурантами дела являются Труханов, экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай, исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак, экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор, экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов, руководитель юридического департамента мэрии Инна Поповская, помощник Галантерника Алена Попова, а также владельцы и топ-менеджеры компании "Будова", в том числе ее бенефициар Дмитрий Димарский. Также в деле фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.
По данным ведомства, что ряд фигурантов подозреваются в получении "взяток в виде недвижимости".
"Жученко, который совместно с другими лицами подозревается в незаконном завладении землей территориальной общины Одессы, а также в получении от представителя компании-застройщика взятки в виде квартиры. Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств", - уточнили в ведомстве.
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В миреОдессаОдесская областьУкраинаГеннадий ТрухановОдесский городской совет
 
 
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