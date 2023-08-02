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В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"

В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 02.08.2023

В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение", сообщает телеканал TV8.md. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:47

2023-08-02T21:47

2023-08-02T21:47

молдавия

майя санду

снг

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение", сообщает телеканал TV8.md. "Сотрудники Национального антикоррупционного центра в масках пришли с обысками в штаб-квартиру партии "Возрождение". Подробности о причине обысков пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Пресс-секретарь НАЦ Инна Волощук заявила, что в настоящее время ведомство не может предоставить какую-либо дополнительную информацию. "Мы проводим мероприятия по уголовному преследованию по делу о коррупции и отмывании денег. На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию. Мы вернемся с подробностями после завершения обысков", — сказала Волощук. Ранее представители названной партии начали сбор подписей за признание партии власти неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.

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молдавия, майя санду, снг