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В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 02.08.2023
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21:47 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obyski-1887875567.html
В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"
В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 02.08.2023
В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"
Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение", сообщает телеканал TV8.md. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:47
2023-08-02T21:47
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение", сообщает телеканал TV8.md. "Сотрудники Национального антикоррупционного центра в масках пришли с обысками в штаб-квартиру партии "Возрождение". Подробности о причине обысков пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Пресс-секретарь НАЦ Инна Волощук заявила, что в настоящее время ведомство не может предоставить какую-либо дополнительную информацию. "Мы проводим мероприятия по уголовному преследованию по делу о коррупции и отмывании денег. На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию. Мы вернемся с подробностями после завершения обысков", — сказала Волощук. Ранее представители названной партии начали сбор подписей за признание партии власти неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.
https://ria.ru/20230731/zakonoproekt-1887345639.html
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молдавия, майя санду, снг
Молдавия, Майя Санду, СНГ
В Молдавии проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"

Сотрудники молдавского НАЦ проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение"

© Flickr / Kamen TabakovВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Flickr / Kamen Tabakov
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в офисе непарламентской партии "Возрождение", сообщает телеканал TV8.md.
"Сотрудники Национального антикоррупционного центра в масках пришли с обысками в штаб-квартиру партии "Возрождение". Подробности о причине обысков пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Пресс-секретарь НАЦ Инна Волощук заявила, что в настоящее время ведомство не может предоставить какую-либо дополнительную информацию. "Мы проводим мероприятия по уголовному преследованию по делу о коррупции и отмывании денег. На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию. Мы вернемся с подробностями после завершения обысков", — сказала Волощук.
Ранее представители названной партии начали сбор подписей за признание партии власти неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.
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