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Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 421 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:13

2023-08-02T00:13

2023-08-02T00:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 421 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 112 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... выпустив 421 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Докучаевск.

https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия