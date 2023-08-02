https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.08.2023

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками

Семь человек получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T22:40

2023-08-02T22:40

2023-08-02T22:46

в мире

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

денис пушилин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подросток, находится в состоянии средней степени тяжести",- написал Пушилин в своем телеграм-канале. Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал о том, что три мирных жителя были ранены вследствие обстрела города украинскими войсками. Шевченко добавил, что за два дня в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали в общей сложности шесть человек, погибли два мирных жителя.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887794455.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, донецк, ясиноватая, денис пушилин