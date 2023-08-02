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Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.08.2023
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22:40 02.08.2023 (обновлено: 22:46 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html
Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.08.2023
Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
Семь человек получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:40
2023-08-02T22:46
в мире
донецкая народная республика
донецк
ясиноватая
денис пушилин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подросток, находится в состоянии средней степени тяжести",- написал Пушилин в своем телеграм-канале. Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал о том, что три мирных жителя были ранены вследствие обстрела города украинскими войсками. Шевченко добавил, что за два дня в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали в общей сложности шесть человек, погибли два мирных жителя.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887794455.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, ясиноватая, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ясиноватая, Денис Пушилин
Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками

Пушилин: в результате обстрела ДНР украинскими войсками пострадали семь человек

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкОбстрел Донецка со стороны ВСУ
Обстрел Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подросток, находится в состоянии средней степени тяжести",- написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал о том, что три мирных жителя были ранены вследствие обстрела города украинскими войсками. Шевченко добавил, что за два дня в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали в общей сложности шесть человек, погибли два мирных жителя.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯсиноватаяДенис Пушилин
 
 
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