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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадали три мирных жителя
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.08.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены вследствие обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:25
2023-08-02T15:25
2023-08-02T16:47
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены вследствие обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Сегодня в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получили три человека (мужчины 1954, 1974, 1976 годов рождения). Будьте предельно осторожны. Враг целенаправленно обстреливает жилые районы", - говорится в сообщении. Шевченко добавил, что за два дня в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали в общей сложности шесть человек, погибли два мирных жителя. Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о гибели одного мирного жителя и ранении еще двух. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадали три мирных жителя
Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ