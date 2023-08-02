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Подросток пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Подросток пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 02.08.2023
Подросток пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:58
2023-08-02T14:58
2023-08-02T16:05
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Ранен подросток в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", — говорится в публикации.Один из снарядов разорвался во дворе школы № 30.По данным представительства ДНР в СЦКК, начиная с 13:10 мск украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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горловка, донецк, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Подросток пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадал подросток