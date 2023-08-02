https://ria.ru/20230802/obstrel-1887774936.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 130 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 130 раз за сутки - РИА Новости, 02.08.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 130 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили порядка 130 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:44

2023-08-02T13:44

2023-08-02T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворонский район

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили порядка 130 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 1 августа. Обстрелу подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 129. Днем ранее количество выпущенных по области боеприпасов было 81. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 7 артиллерийских снарядов. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка – зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по селу выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое – установлено 4 выстрела", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по селу Кукуевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Долгое – два минометных снаряда, по селу Логачевка – 6 артиллерийских снарядов, по селу Борки – один минометный снаряд. В Волоконовском районе 15 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском районе по территории у села Безымено и хутора Понуры выпущено в сумме 7 минометных снарядов. По селу Козинка выпущено 16 минометных снарядов. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6 минометных снарядов, по посёлку Красное – 5 минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа – три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково – один артиллерийский снаряд", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

грайворонский район

белгородский район

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