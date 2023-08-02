ВСУ обстреляли Белгородскую область около 130 раз за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 129 снарядов по шести районам Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили порядка 130 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 1 августа. Обстрелу подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 129. Днем ранее количество выпущенных по области боеприпасов было 81.
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 7 артиллерийских снарядов. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка – зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по селу выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое – установлено 4 выстрела", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по селу Кукуевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Долгое – два минометных снаряда, по селу Логачевка – 6 артиллерийских снарядов, по селу Борки – один минометный снаряд. В Волоконовском районе 15 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
По данным губернатора, в Грайворонском районе по территории у села Безымено и хутора Понуры выпущено в сумме 7 минометных снарядов. По селу Козинка выпущено 16 минометных снарядов. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство.
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"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6 минометных снарядов, по посёлку Красное – 5 минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа – три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково – один артиллерийский снаряд", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.