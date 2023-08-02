https://ria.ru/20230802/obstrel-1887769938.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:22

2023-08-02T13:22

2023-08-02T13:22

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика