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Украинские войска выпустили около 30 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 30 снарядов по ДНР - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска выпустили около 30 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевки, а также Ясиноватский район из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив за один час 27... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:23

2023-08-02T08:23

2023-08-02T08:24

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевки, а также Ясиноватский район из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив за один час 27 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 7.10 до 7.50 было выпущено еще семнадцать таких же снарядов по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому района Донецка. Макеевка подверглась обстрелу в 7.35 (выпущено три снаряда) и в 7.50 - четыре снаряда по Ясиноватскому району. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия