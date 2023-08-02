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Путин поручил взять на контроль финансирование образования в регионах
Путин поручил взять на контроль финансирование образования в регионах - РИА Новости, 02.08.2023
Путин поручил взять на контроль финансирование образования в регионах
ПУТИН ПОРУЧИЛ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:00
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владимир путин
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ПУТИН ПОРУЧИЛ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НОВЫХ РЕГИОНАХ
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владимир путин
Путин поручил взять на контроль финансирование образования в регионах
Путин поручил взять на контроль финансирование образования в новых регионах