https://ria.ru/20230802/oak-1887707313.html

ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21

ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.08.2023

ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21

Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет",... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:02

2023-08-02T03:02

2023-08-02T03:02

экономика

технологии

андрей богинский

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

мс-21

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. "Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", - сказал Богинский. Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны. "По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.

https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html

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экономика, технологии, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21