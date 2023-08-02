https://ria.ru/20230802/oak-1887707313.html
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.08.2023
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21
Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет",... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:02
2023-08-02T03:02
2023-08-02T03:02
экономика
технологии
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867976442_0:195:1773:1192_1920x0_80_0_0_86560ea206c45f3e14b9aaa0d2cc83d2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. "Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", - сказал Богинский. Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны. "По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.
https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867976442_0:0:1589:1192_1920x0_80_0_0_af629b904638d18871395494d1368bff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Экономика, Технологии, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21
Замгендиректора: ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21