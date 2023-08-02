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ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.08.2023
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03:02 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/oak-1887707313.html
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21 - РИА Новости, 02.08.2023
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21
Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет",... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:02
2023-08-02T03:02
экономика
технологии
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. "Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", - сказал Богинский. Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны. "По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.
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экономика, технологии, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Экономика, Технологии, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21

Замгендиректора: ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирский самолет МС-21-300
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажирский самолет МС-21-300 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
«
"Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", - сказал Богинский.
Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны.
"По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.
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ЭкономикаТехнологииАндрей БогинскийОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
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