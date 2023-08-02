https://ria.ru/20230802/niger-1887809623.html

СМИ: ЭКОВАС не рассматривает вариант военного вмешательства в дела Нигера

СМИ: ЭКОВАС не рассматривает вариант военного вмешательства в дела Нигера - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: ЭКОВАС не рассматривает вариант военного вмешательства в дела Нигера

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:03

2023-08-02T16:03

2023-08-02T16:33

нигер

в мире

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться, передает агентство Франс Пресс.Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС, которую возглавил экс-глава Нигерии Абдусалам Абубакар, находится в Нигере для переговоров с мятежниками, устроившими переворот в стране. СМИ до этого сообщали, что страны ЭКОВАС рассматривают опцию военного вмешательства в случае, если мятежные власти Нигера не выполнят ультиматум: в течение семи дней с момента восстания освободить захваченного президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок в стране."Военная опция - это самая последняя опция на столе переговоров, ...но нам нужно готовиться к такой возможности", - приводит агентство слова комиссара ЭКОВАС Абдулфатара Мусы, с которыми он выступил на встрече по Нигеру в столице Нигерии Абудже. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".Экономическое сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля заявляло, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. В ответ переходные правительства Буркина-Фасо и Мали в совместном заявлении отметили, что любое военное вмешательство против Нигера угрожает их выходом из ЭКОВАС. Также в документе указывалось, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

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нигер

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нигер, в мире, переворот в нигере — 2023