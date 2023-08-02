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МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023
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11:28 02.08.2023 (обновлено: 11:54 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/niger-1887743298.html
МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере
МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023
МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере
Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:28
2023-08-02T11:54
в мире
нигер
мид италии
италия
антонио таяни
переворот в нигере — 2023
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РИМ, 2 авг – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая колонизация."Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация", - сказал он в эфире новостного телеканала Rainews24.По словам Таяни, на африканский континент должен восприниматься "как главный собеседник для Италии, Европы и Запада", а не как пространство для колонизации. Подобный подход, сказал министр и вице-премьер, достигается за счет совместных предприятий по добыче сырья, которые бы позволили странам-партнерам иметь равные позиции.Военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.В понедельник утром в римском аэропорту "Чампино" приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным Минобороны Италии, на борту Boeing 767 ВВС Италии прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.
https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html
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в мире, нигер, мид италии, италия, антонио таяни, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, МИД Италии, Италия, Антонио Таяни, Переворот в Нигере — 2023
МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере

МИД Италии: военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере стало бы новой колонизацией

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 авг – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая колонизация.
"Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация", - сказал он в эфире новостного телеканала Rainews24.
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По словам Таяни, на африканский континент должен восприниматься "как главный собеседник для Италии, Европы и Запада", а не как пространство для колонизации. Подобный подход, сказал министр и вице-премьер, достигается за счет совместных предприятий по добыче сырья, которые бы позволили странам-партнерам иметь равные позиции.
Военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
В понедельник утром в римском аэропорту "Чампино" приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным Минобороны Италии, на борту Boeing 767 ВВС Италии прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.
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В миреНигерМИД ИталииИталияАнтонио ТаяниПереворот в Нигере — 2023
 
 
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