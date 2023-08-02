https://ria.ru/20230802/niger-1887743298.html

МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере

МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023

МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере

Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:28

2023-08-02T11:28

2023-08-02T11:54

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италия

антонио таяни

переворот в нигере — 2023

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РИМ, 2 авг – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая колонизация."Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация", - сказал он в эфире новостного телеканала Rainews24.По словам Таяни, на африканский континент должен восприниматься "как главный собеседник для Италии, Европы и Запада", а не как пространство для колонизации. Подобный подход, сказал министр и вице-премьер, достигается за счет совместных предприятий по добыче сырья, которые бы позволили странам-партнерам иметь равные позиции.Военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.В понедельник утром в римском аэропорту "Чампино" приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным Минобороны Италии, на борту Boeing 767 ВВС Италии прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, мид италии, италия, антонио таяни, переворот в нигере — 2023