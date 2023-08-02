МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере
МИД Италии: военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере стало бы новой колонизацией
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
РИМ, 2 авг – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, так как это будет восприниматься как новая колонизация.
"Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация", - сказал он в эфире новостного телеканала Rainews24.
По словам Таяни, на африканский континент должен восприниматься "как главный собеседник для Италии, Европы и Запада", а не как пространство для колонизации. Подобный подход, сказал министр и вице-премьер, достигается за счет совместных предприятий по добыче сырья, которые бы позволили странам-партнерам иметь равные позиции.
Военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
В понедельник утром в римском аэропорту "Чампино" приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным Минобороны Италии, на борту Boeing 767 ВВС Италии прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.