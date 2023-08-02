Новые власти Нигера передали руководство регионами в руки военных

На прошлой неделе служащие президентской гвардии устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.

В прошлую пятницу командующий гвардией генерал Тчиани появился в эфире ТВ как глава "Национального совета по защите отечества".