Новые власти Нигера передали руководство регионами в руки военных
Глава мятежных сил в Нигере назначил военных новыми главами регионов страны
© Radio Télévision du NigerКомандующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
© Radio Télévision du Niger
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава правящего органа мятежных сил в Нигере — "Национального совета по защите отечества" — генерал Тчиани назначил новых руководителей регионов, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Эти посты займут военные. Так, бригадный генерал Ибрах Булама возглавил регион Агадес, бригадный генерал Иро Умару назначен губернатором Досо, бригадный генерал Ибрагим Багадома возглавил Диффу, бригадный генерал Абду Ассуман Харуна стал главой Ниамея.
Старший полковник Умару Тавайе назначен губернатором региона Тахуа, генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане возглавил Маради, подполковник Майна Букар стал главой Тиллабери и полковник Лабо Иссуфу возглавил Зиндер.
На прошлой неделе служащие президентской гвардии устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.
В прошлую пятницу командующий гвардией генерал Тчиани появился в эфире ТВ как глава "Национального совета по защите отечества".
Мохамеда Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.
В воскресенье тысячи человек в Нигере вышли на акции против Франции и экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку военного переворота. Мятежники обвинили Париж в угрозе военного вмешательства. Во время акций протестующие подожгли дверь здания французского посольства и попытались прорваться внутрь, однако толпу сдержали полицейские. На фоне беспорядков диппредставительства Франции и Италии начали эвакуацию соотечественников.