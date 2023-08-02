https://ria.ru/20230802/niger-1887724650.html

В Париж прибыл первый эвакуационный борт из Нигера

В Париж прибыл первый эвакуационный борт из Нигера - РИА Новости, 02.08.2023

В Париж прибыл первый эвакуационный борт из Нигера

Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа, сообщил в среду телеканал France 24. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:40

2023-08-02T09:40

2023-08-02T09:40

в мире

нигер

франция

париж

мохамед базум

катрин колонна

александр уваров

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803787902_0:150:3090:1888_1920x0_80_0_0_0272b59add1ad2f0991518fce63a0040.jpg

ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа, сообщил в среду телеканал France 24. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что первый Airbus вылетел из Ниамея в Париж с 262 пассажирами на борту. Большинство из них – французы, также на борту находятся несколько граждан ЕС. "Первый французский самолет, перевозящий 262 репатрианта из Нигера, приземлился в Париже в ночь со вторника на среду", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала BFMTV, на борту первого эвакуационного рейса помимо французов также находились граждане Нигера, Португалии, Бельгии, Эфиопии и Ливана. МИД Франции ранее сообщил, что 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Колонна сообщила, что Франция рассчитывает провести эвакуацию в ближайшие 24 часа. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. По данным МИД Франции, на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции. Практически все из них выразили желание эвакуироваться. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

https://ria.ru/20230802/niger-1887708427.html

https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887677921.html

нигер

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, катрин колонна, александр уваров, африканский союз, евросоюз