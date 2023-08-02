https://ria.ru/20230802/niger-1887708427.html

Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами - РИА Новости, 02.08.2023

Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

Власти Нигера вновь открыли границы с соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:39

2023-08-02T03:39

2023-08-02T10:22

в мире

нигер

мохамед базум

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти Нигера вновь открыли границы с соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей властей в Ниамее. "Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", — приводит агентство слова одного из представителей военных. При этом его имя и должность не уточняются.Ранее военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887690797.html

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в мире, нигер, мохамед базум