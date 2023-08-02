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Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами - РИА Новости, 02.08.2023
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03:39 02.08.2023 (обновлено: 10:22 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/niger-1887708427.html
Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами
Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами - РИА Новости, 02.08.2023
Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами
Власти Нигера вновь открыли границы с соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:39
2023-08-02T10:22
в мире
нигер
мохамед базум
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти Нигера вновь открыли границы с соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей властей в Ниамее. &quot;Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня&quot;, — приводит агентство слова одного из представителей военных. При этом его имя и должность не уточняются.Ранее военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, мохамед базум
В мире, Нигер, Мохамед Базум
Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

Власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом

© AP Photo / Sam MednickНиамей, Нигер
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Ниамей, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти Нигера вновь открыли границы с соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей властей в Ниамее.
«

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", — приводит агентство слова одного из представителей военных. При этом его имя и должность не уточняются.

Ранее военные в Нигере заявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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