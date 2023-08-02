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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной - РИА Новости, 02.08.2023
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12:36 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/mvf-1887761650.html
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:36
2023-08-02T12:36
россия
мвф
дмитрий песков
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", – сказал Песков журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства РФ на инициативу.
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россия, мвф, дмитрий песков, экономика, правительство рф
Россия, МВФ, Дмитрий Песков, Экономика, Правительство РФ
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной

Песков назвал позицию правительства, выступившего против выхода из МВФ, аргументированной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", – сказал Песков журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства РФ на инициативу.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году
25 июля, 16:06
 
РоссияМВФДмитрий ПесковЭкономикаПравительство РФ
 
 
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