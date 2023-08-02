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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:36
2023-08-02T12:36
2023-08-02T12:36
россия
мвф
дмитрий песков
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", – сказал Песков журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства РФ на инициативу.
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россия, мвф, дмитрий песков, экономика, правительство рф
Россия, МВФ, Дмитрий Песков, Экономика, Правительство РФ
В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Песков назвал позицию правительства, выступившего против выхода из МВФ, аргументированной