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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной

В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной - РИА Новости, 02.08.2023

В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной

Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:36

2023-08-02T12:36

2023-08-02T12:36

россия

мвф

дмитрий песков

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия РФ в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", – сказал Песков журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства РФ на инициативу.

https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html

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2023

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россия, мвф, дмитрий песков, экономика, правительство рф