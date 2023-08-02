https://ria.ru/20230802/moskva-1887815669.html
Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно
Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно - РИА Новости, 02.08.2023
Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно
Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:24
2023-08-02T16:24
2023-08-02T16:24
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, жара в Москве продержится всю неделю - сегодня столбики термометров покажут плюс 25 градусов, а на выходных могут преодолеть отметку плюс 30 градусов по Цельсию. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна", - сказано в сообщении. Отмечается, что в цикличном режиме также проводится регламентная промывка дорог, а в ночные часы (с 21:00 до 06:00) городские службы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
https://ria.ru/20230802/moskva-1887814812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги