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Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно - РИА Новости, 02.08.2023
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16:24 02.08.2023
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Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно
Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно - РИА Новости, 02.08.2023
Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно
Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:24
2023-08-02T16:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, жара в Москве продержится всю неделю - сегодня столбики термометров покажут плюс 25 градусов, а на выходных могут преодолеть отметку плюс 30 градусов по Цельсию. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна", - сказано в сообщении. Отмечается, что в цикличном режиме также проводится регламентная промывка дорог, а в ночные часы (с 21:00 до 06:00) городские службы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
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москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги

Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, жара в Москве продержится всю неделю - сегодня столбики термометров покажут плюс 25 градусов, а на выходных могут преодолеть отметку плюс 30 градусов по Цельсию. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в цикличном режиме также проводится регламентная промывка дорог, а в ночные часы (с 21:00 до 06:00) городские службы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
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