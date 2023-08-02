https://ria.ru/20230802/moskva-1887815669.html

Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно

Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно - РИА Новости, 02.08.2023

Мониторинг температуры дорожного полотна ведется в Москве непрерывно

Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:24

2023-08-02T16:24

2023-08-02T16:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798420649_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_986274350cf40bd2764e89eb0138c367.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за сильной жары, которая всю неделю продержится в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, жара в Москве продержится всю неделю - сегодня столбики термометров покажут плюс 25 градусов, а на выходных могут преодолеть отметку плюс 30 градусов по Цельсию. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна", - сказано в сообщении. Отмечается, что в цикличном режиме также проводится регламентная промывка дорог, а в ночные часы (с 21:00 до 06:00) городские службы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

https://ria.ru/20230802/moskva-1887814812.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги