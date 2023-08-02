https://ria.ru/20230802/moskva-1887814812.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду - РИА Новости, 02.08.2023

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:21

2023-08-02T16:21

2023-08-02T16:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230801/moskva-1887528650.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы