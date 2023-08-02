https://ria.ru/20230802/moskva-1887814812.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду - РИА Новости, 02.08.2023
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:21
2023-08-02T16:21
2023-08-02T16:21
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
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"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.