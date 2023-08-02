https://ria.ru/20230802/moskva-1887715853.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:08

2023-08-02T08:08

2023-08-02T08:08

москва

общество

погода

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, местами с грозами, температура плюс 25 - плюс 27, по области - от плюс 23 до плюс 28. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230801/pogoda-1887659830.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода