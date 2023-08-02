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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.08.2023
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08:08 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/moskva-1887715853.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:08
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москва
общество
погода
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, местами с грозами, температура плюс 25 - плюс 27, по области - от плюс 23 до плюс 28. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается переменная облачность и до 27 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отдых горожан в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, местами с грозами, температура плюс 25 - плюс 27, по области - от плюс 23 до плюс 28. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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