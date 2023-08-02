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В МИД рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ - РИА Новости, 02.08.2023
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07:10 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/moldaviya-1887712585.html
В МИД рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ
В МИД рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ - РИА Новости, 02.08.2023
В МИД рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ
Власти Молдавии уже два года не принимают участие в заседаниях СНГ на уровне лидеров, глав правительств и министров иностранных дел и пытаются "самоустраниться" РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:10
2023-08-02T07:10
в мире
молдавия
кишинев
россия
микаэл агасандян
снг
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уже два года не принимают участие в заседаниях СНГ на уровне лидеров, глав правительств и министров иностранных дел и пытаются "самоустраниться" от дел содружества, при этом начатый процесс денонсации ряда соглашений в рамках СНГ пока не носит массового характера, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "После прихода к власти прозападных и русофобских сил два года назад начался процесс самоустранения Молдавии от участия в делах СНГ. За это время Кишинев не был представлен ни на одном заседании глав государств, правительств и министров иностранных дел и не присоединился ни к одному решению", - отметил дипломат. Он напомнил, что недавно Молдавия начала процедуру выхода из межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, не выплачивает долевой взнос в бюджет содружества, вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ, а также из документов, регулирующих деятельность межгосударственной телерадиокомпании "Мир". "По данным исполкома СНГ, сейчас в отношении Молдавии действуют порядка 280 международных договоров, подписанных в рамках Содружества, из которых Кишинев, кстати, извлекает существенную, прежде всего экономическую, выгоду. Однако молдавские власти уже начали денонсацию ряда соглашений, хотя массового характера этот процесс пока не носит", - пояснил Агасандян. При этом, по его словам, "согласно последним опросам общественного мнения, большинство граждан Молдавии выступает против разрыва отношений с СНГ." "Тем не менее, как мы знаем, молдавские власти не склонны прислушиваться к мнению и руководствоваться интересами собственных избирателей. Возобладает ли здравый смысл – покажет время", - заключил он.
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в мире, молдавия, кишинев, россия, микаэл агасандян, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Микаэл Агасандян, СНГ
В МИД рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ

МИД: выход Молдавии из договоров в рамках СНГ пока не носит массового характера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уже два года не принимают участие в заседаниях СНГ на уровне лидеров, глав правительств и министров иностранных дел и пытаются "самоустраниться" от дел содружества, при этом начатый процесс денонсации ряда соглашений в рамках СНГ пока не носит массового характера, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"После прихода к власти прозападных и русофобских сил два года назад начался процесс самоустранения Молдавии от участия в делах СНГ. За это время Кишинев не был представлен ни на одном заседании глав государств, правительств и министров иностранных дел и не присоединился ни к одному решению", - отметил дипломат.
Он напомнил, что недавно Молдавия начала процедуру выхода из межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, не выплачивает долевой взнос в бюджет содружества, вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ, а также из документов, регулирующих деятельность межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
"По данным исполкома СНГ, сейчас в отношении Молдавии действуют порядка 280 международных договоров, подписанных в рамках Содружества, из которых Кишинев, кстати, извлекает существенную, прежде всего экономическую, выгоду. Однако молдавские власти уже начали денонсацию ряда соглашений, хотя массового характера этот процесс пока не носит", - пояснил Агасандян.
При этом, по его словам, "согласно последним опросам общественного мнения, большинство граждан Молдавии выступает против разрыва отношений с СНГ."
"Тем не менее, как мы знаем, молдавские власти не склонны прислушиваться к мнению и руководствоваться интересами собственных избирателей. Возобладает ли здравый смысл – покажет время", - заключил он.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМикаэл АгасандянСНГ
 
 
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