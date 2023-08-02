https://ria.ru/20230802/miroshnichenko-1887738170.html
Врачи рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
Врачи рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 02.08.2023
Врачи рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации в одной из больниц Москвы, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:01
2023-08-02T11:01
2023-08-02T11:07
ирина мирошниченко
москва
рсфср
барнаул
культура
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации в одной из больниц Москвы, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что 81-летняя артистка находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. "Да, лежит такая, в реанимации", - уточнил собеседник агентства. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня - 2".
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина мирошниченко, москва, рсфср, барнаул, культура
Ирина Мирошниченко, Москва, РСФСР, Барнаул, Культура, Культура
Врачи рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
В московской больнице заявили, что Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации в одной из больниц Москвы, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что 81-летняя артистка находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
"Да, лежит такая, в реанимации", - уточнил собеседник агентства.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня - 2".
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