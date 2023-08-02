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Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 02.08.2023
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов
Почти 53 тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники МЧС России за полгода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:34
2023-08-02T05:34
2023-08-02T06:03
россия
балтийское море
луганская народная республика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Почти 53 тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники МЧС России за полгода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."За полгода почти 53 тысячи боеприпасов обнаружено и обезврежено пиротехниками МЧС России. Более 17 тысяч из них поднято со дна акваторий, это в пять с половиной раз больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Работы выполнены силами 12 подразделений МЧС России", — говорится в сообщении.По словам главы МЧС России Александра Куренкова, пиротехники работают в местах с большим скоплением боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в акватории бухты Гильзовая и на акватории Балтийского моря. Кроме того, они продолжают разминирование в Донецкой и Луганской Народных Республиках.В этом году работы МЧС России в акватории Балтики завершены, в следующем ведомство их возобновит, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html
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россия, балтийское море, луганская народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Балтийское море, Луганская Народная Республика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов
Пиротехники МЧС за полгода обнаружили и обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов