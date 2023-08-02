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Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 02.08.2023
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05:34 02.08.2023 (обновлено: 06:03 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/mchs-1887709837.html
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 02.08.2023
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов
Почти 53 тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники МЧС России за полгода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:34
2023-08-02T06:03
россия
балтийское море
луганская народная республика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Почти 53 тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники МЧС России за полгода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.&quot;За полгода почти 53 тысячи боеприпасов обнаружено и обезврежено пиротехниками МЧС России. Более 17 тысяч из них поднято со дна акваторий, это в пять с половиной раз больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Работы выполнены силами 12 подразделений МЧС России&quot;, — говорится в сообщении.По словам главы МЧС России Александра Куренкова, пиротехники работают в местах с большим скоплением боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в акватории бухты Гильзовая и на акватории Балтийского моря. Кроме того, они продолжают разминирование в Донецкой и Луганской Народных Республиках.В этом году работы МЧС России в акватории Балтики завершены, в следующем ведомство их возобновит, заключили в ведомстве.
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россия, балтийское море, луганская народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Балтийское море, Луганская Народная Республика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Пиротехники МЧС за полгода обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов

Пиротехники МЧС за полгода обнаружили и обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Почти 53 тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники МЧС России за полгода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«

"За полгода почти 53 тысячи боеприпасов обнаружено и обезврежено пиротехниками МЧС России. Более 17 тысяч из них поднято со дна акваторий, это в пять с половиной раз больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Работы выполнены силами 12 подразделений МЧС России", — говорится в сообщении.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, пиротехники работают в местах с большим скоплением боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в акватории бухты Гильзовая и на акватории Балтийского моря. Кроме того, они продолжают разминирование в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В этом году работы МЧС России в акватории Балтики завершены, в следующем ведомство их возобновит, заключили в ведомстве.
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РоссияБалтийское мореЛуганская Народная РеспубликаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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