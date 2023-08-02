https://ria.ru/20230802/lovushka-1887708304.html

В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки

В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки - РИА Новости, 02.08.2023

В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки

Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, пишет главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард в редакционной статье. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:40

2023-08-02T03:40

2023-08-02T11:00

в мире

польша

украина

европа

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, пишет главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард в редакционной статье."Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь "свободный мир", за Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве, потому что дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <...> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наша война", — высказался Энгельгард.Журналист отметил, что высказывания польских политиков о "гибели украинцев за нашу свободу" — абсурдная оценка, не имеющая отношения к действительности, а украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева.В издании напомнили, что в феврале этого года премьер-министр Матеуш Моравецкий высказался о том, что украинские солдаты гибнут за свободу Польши и что "впервые за 300 лет кто-то, кроме поляков, сражается за их свободу".

https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, европа, матеуш моравецкий