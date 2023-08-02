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В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки - РИА Новости, 02.08.2023
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03:40 02.08.2023 (обновлено: 11:00 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/lovushka-1887708304.html
В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки
В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки - РИА Новости, 02.08.2023
В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки
Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, пишет главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард в редакционной статье. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:40
2023-08-02T11:00
в мире
польша
украина
европа
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, пишет главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард в редакционной статье.&quot;Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь &quot;свободный мир&quot;, за Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве, потому что дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. &lt;...&gt; Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это &quot;наша война&quot;, — высказался Энгельгард.Журналист отметил, что высказывания польских политиков о "гибели украинцев за нашу свободу" — абсурдная оценка, не имеющая отношения к действительности, а украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева.В издании напомнили, что в феврале этого года премьер-министр Матеуш Моравецкий высказался о том, что украинские солдаты гибнут за свободу Польши и что "впервые за 300 лет кто-то, кроме поляков, сражается за их свободу".
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в мире, польша, украина, европа, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Европа, Матеуш Моравецкий
В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки

Myśl Polska: проукраинская позиция Варшавы завела Польшу в тупик

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик, пишет главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард в редакционной статье.
«

"Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь "свободный мир", за Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве, потому что дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <...> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наша война", — высказался Энгельгард.

Журналист отметил, что высказывания польских политиков о "гибели украинцев за нашу свободу" — абсурдная оценка, не имеющая отношения к действительности, а украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева.
В издании напомнили, что в феврале этого года премьер-министр Матеуш Моравецкий высказался о том, что украинские солдаты гибнут за свободу Польши и что "впервые за 300 лет кто-то, кроме поляков, сражается за их свободу".
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