https://ria.ru/20230802/lechenie-1887845651.html
Лечение пациентов с помощью ИИ внедрят по всей Якутии
Лечение пациентов с помощью ИИ внедрят по всей Якутии - РИА Новости, 02.08.2023
Лечение пациентов с помощью ИИ внедрят по всей Якутии
Лечение пациентов с помощью искусственного интеллекта внедрят по всей Якутии, глава региона поручил разработать соответствующую программу, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:20
2023-08-02T18:20
2023-08-02T18:20
республика саха (якутия)
айсен николаев
светлана давыдова
искусственный интеллект
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ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Лечение пациентов с помощью искусственного интеллекта внедрят по всей Якутии, глава региона поручил разработать соответствующую программу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев в среду посетил Якутскую городскую больницу №3, которая является одной из крупных медицинских организаций первичного звена. Главный врач больницы Светлана Давыдова представила работу в рамках импортозамещения. "Николаев... поручил разработать программу по моделированию доврачебного приёма и послеврачебного ведения пациентов с использованием искусственного интеллекта, которую планируют внедрить в больнице. Этой работой займутся сотрудники компании "Сайберия" на основе уже разработанной ими программы", - рассказали в пресс-службе. Якутская городская больница №3 внедрила и активно использует продукты резидента ИТ-парка, компании "Сайберия". Это искусственный интеллект для диагностики патологии лёгких в КТ, программа анализа рентгеновских исследований с интеграцией в РТМИС. Также задействован отечественный компьютер на базе "Эльбрус", который выполняет функции четырех компьютеров в рабочем процессе врачей-рентгенологов. С помощью комплекса проведено уже более 100 тысяч исследований. "В прошлом году во время рабочего визита председателя правительства страны Михаила Владимировича Мишустина мы представили ему разработки компании "Сайберия". Премьер-министр поставил задачу активно использовать отечественные технологии в медицине. Нужно далее развивать и внедрять в работу новые медицинские технологии с использованием искусственного интеллекта. Здесь сегодня особенно актуален вопрос разработки программы по моделированию доврачебного приёма и после врачебного ведения пациентов", - приводятся слова главы республики. Отмечается, что новая программа позволит повысить качество медицинской помощи. "Якутской городской больницей №3 впервые была создана единая база данных пациентов. Эта успешная практика далее распространена на всю республику. С помощью единой медицинской информационной системы (МИС) внедрены автоматизация процессов между отделениями, алгоритмы искусственного интеллекта в работе врачей рентгенологов КТ, снижена нагрузка участковых врачей путём реструктуризации подразделений и делегированием некоторых функций немедицинскому персоналу", - информирует пресс-служба. Ранее сообщалось о том, что в 2021 году стартап якутской компании "Сайберия" по диагностике COVID-19 и инсультов головного мозга признан на международном конкурсе лучшим IT-проектом в медицине.
https://ria.ru/20230801/kompleks-1887642302.html
https://ria.ru/20230719/obrazovanie-1885133096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, светлана давыдова, искусственный интеллект
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Светлана Давыдова, Искусственный интеллект
ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Лечение пациентов с помощью искусственного интеллекта внедрят по всей Якутии, глава региона поручил разработать соответствующую программу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев
в среду посетил Якутскую городскую больницу №3, которая является одной из крупных медицинских организаций первичного звена. Главный врач больницы Светлана Давыдова
представила работу в рамках импортозамещения.
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"Николаев... поручил разработать программу по моделированию доврачебного приёма и послеврачебного ведения пациентов с использованием искусственного интеллекта, которую планируют внедрить в больнице. Этой работой займутся сотрудники компании "Сайберия" на основе уже разработанной ими программы", - рассказали в пресс-службе.
Якутская городская больница №3 внедрила и активно использует продукты резидента ИТ-парка, компании "Сайберия". Это искусственный интеллект для диагностики патологии лёгких в КТ, программа анализа рентгеновских исследований с интеграцией в РТМИС. Также задействован отечественный компьютер на базе "Эльбрус", который выполняет функции четырех компьютеров в рабочем процессе врачей-рентгенологов. С помощью комплекса проведено уже более 100 тысяч исследований.
"В прошлом году во время рабочего визита председателя правительства страны Михаила Владимировича Мишустина мы представили ему разработки компании "Сайберия". Премьер-министр поставил задачу активно использовать отечественные технологии в медицине. Нужно далее развивать и внедрять в работу новые медицинские технологии с использованием искусственного интеллекта. Здесь сегодня особенно актуален вопрос разработки программы по моделированию доврачебного приёма и после врачебного ведения пациентов", - приводятся слова главы республики.
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Отмечается, что новая программа позволит повысить качество медицинской помощи.
"Якутской городской больницей №3 впервые была создана единая база данных пациентов. Эта успешная практика далее распространена на всю республику. С помощью единой медицинской информационной системы (МИС) внедрены автоматизация процессов между отделениями, алгоритмы искусственного интеллекта в работе врачей рентгенологов КТ, снижена нагрузка участковых врачей путём реструктуризации подразделений и делегированием некоторых функций немедицинскому персоналу", - информирует пресс-служба.
Ранее сообщалось о том, что в 2021 году стартап якутской компании "Сайберия" по диагностике COVID-19 и инсультов головного мозга признан на международном конкурсе лучшим IT-проектом в медицине.