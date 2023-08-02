https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть - РИА Новости, 02.08.2023
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть
Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, где пострадали две девочки в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:07
2023-08-02T16:07
2023-08-02T16:07
происшествия
краснодарский край
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, где пострадали две девочки в результате преступлений против половой неприкосновенности, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. Ранее пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в результате пострадали две девочки. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело по ряду статей, связанных с насильственным действиями в отношении несовершеннолетних. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. "В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений", - рассказали в ведомстве. Установлено, что в лагере нарушен противопожарный режим: не работает сигнализация, с персоналом и постояльцами не проводился инструктаж, эвакуационные выходы были оформлены ненадлежащим образом. Кроме того, санитарно-эпистемологическое законодательство в лагере также нарушено. Спальные корпуса перенаселены. Внутри жилых помещений и санитарных комнатах повреждены покрытия. В лагере не соответствует нормам и "антитеррористическая защищенность". Отсутствует паспорт безопасности объекта. По данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор. Во вторник первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову указала на то, что еще в июне педофил был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей.Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что среди пострадавших есть девочки из Донецкой Народной Республики. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что дети из региона, которые отдыхают в лагере Анапы, не пострадали.
https://ria.ru/20230801/anapa-1887534716.html
https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ)
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть
Прокуратура требует закрыть лагерь в Анапе, где девочки пострадали от рук педофила
КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, где пострадали две девочки в результате преступлений против половой неприкосновенности, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
Ранее пресс-служба управления СК РФ
в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в результате пострадали две девочки. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области
уголовное дело по ряду статей, связанных с насильственным действиями в отношении несовершеннолетних. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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"В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений", - рассказали в ведомстве.
Установлено, что в лагере нарушен противопожарный режим: не работает сигнализация, с персоналом и постояльцами не проводился инструктаж, эвакуационные выходы были оформлены ненадлежащим образом. Кроме того, санитарно-эпистемологическое законодательство в лагере также нарушено. Спальные корпуса перенаселены. Внутри жилых помещений и санитарных комнатах повреждены покрытия.
В лагере не соответствует нормам и "антитеррористическая защищенность". Отсутствует паспорт безопасности объекта. По данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.
Во вторник первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову указала на то, что еще в июне педофил был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей.
Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что среди пострадавших есть девочки из Донецкой Народной Республики
. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин
сообщил, что дети из региона, которые отдыхают в лагере Анапы, не пострадали.
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