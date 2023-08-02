https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть

Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть - РИА Новости, 02.08.2023

Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, где пострадали две девочки в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:07

2023-08-02T16:07

2023-08-02T16:07

происшествия

краснодарский край

анапа

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, где пострадали две девочки в результате преступлений против половой неприкосновенности, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. Ранее пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в результате пострадали две девочки. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело по ряду статей, связанных с насильственным действиями в отношении несовершеннолетних. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. "В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений", - рассказали в ведомстве. Установлено, что в лагере нарушен противопожарный режим: не работает сигнализация, с персоналом и постояльцами не проводился инструктаж, эвакуационные выходы были оформлены ненадлежащим образом. Кроме того, санитарно-эпистемологическое законодательство в лагере также нарушено. Спальные корпуса перенаселены. Внутри жилых помещений и санитарных комнатах повреждены покрытия. В лагере не соответствует нормам и "антитеррористическая защищенность". Отсутствует паспорт безопасности объекта. По данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор. Во вторник первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову указала на то, что еще в июне педофил был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей.Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что среди пострадавших есть девочки из Донецкой Народной Республики. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что дети из региона, которые отдыхают в лагере Анапы, не пострадали.

https://ria.ru/20230801/anapa-1887534716.html

https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф)