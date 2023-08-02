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Курс евро на Мосбирже достиг 103 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже достиг 103 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 02.08.2023

Курс евро на Мосбирже достиг 103 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже преодолел планку в 103 рубля впервые с марта 2022 года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:59

2023-08-02T17:59

2023-08-02T18:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже преодолел планку в 103 рубля впервые с марта 2022 года, следует из данных торговой площадки.Так, к 17:58 курс европейской валюты расчетами "завтра" поднимался на 1,82 рубля, до 103 рублей. Доллар при этом остается выше 94 рублей — он прибавил 1,92 рубля и держится на уровне 94,25. Юань торгуется по 13,07 рубля, прибавляя 23 копейки.По мнению старшего экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, отечественная валюта слабеет из-за отсутствия поддержки со стороны экспортеров. Как пояснил эксперт, спрос на валюту предъявляют импортеры и крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, а объемы торгов на бирже остаются низкими. Хотя Коныгин не исключает, что в августе рубль укрепится до 88 за доллар за счет отложенных продаж валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. Специалисты "Ренессанс Капитал" также связывают ослабление рубля с отсутствием значимого притока экспортной валютной выручки и некоторым снижением объема торгов относительно конца месяца. Тем не менее, полагают они, запас для поддержки рубля сохраняется как в связи с повышением нефтяных котировок, так и с учетом ожидаемого замедления роста спроса на импорт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика