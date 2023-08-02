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Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 02.08.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года
Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:19
2023-08-02T17:19
2023-08-02T17:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:20 курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 1,69 рубля, до 94,02. Планку в 94 рубля доллар преодолел впервые с 28 марта прошлого года.Кроме того, евро прибавлял 1,70 рубля, поднимаясь до 102,88, а юань — 21 копейку, торгуясь на уровне 13,05 рубля.По мнению старшего экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, отечественная валюта слабеет из-за отсутствия поддержки со стороны экспортеров. Как пояснил эксперт, спрос на валюту предъявляют импортеры и крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, а объемы торгов на бирже остаются низкими.Тем не менее, полагает Коныгин, в августе рублю окажут поддержку отложенные продажи валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. В наступившем месяце он ожидает укрепления рубля до 88 за доллар.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 17:20 курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 1,69 рубля, до 94,02. Планку в 94 рубля доллар преодолел впервые с 28 марта прошлого года.
Кроме того, евро прибавлял 1,70 рубля, поднимаясь до 102,88, а юань — 21 копейку, торгуясь на уровне 13,05 рубля.
По мнению старшего экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, отечественная валюта слабеет из-за отсутствия поддержки со стороны экспортеров. Как пояснил эксперт, спрос на валюту предъявляют импортеры и крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, а объемы торгов на бирже остаются низкими.
Тем не менее, полагает Коныгин, в августе рублю окажут поддержку отложенные продажи валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. В наступившем месяце он ожидает укрепления рубля до 88 за доллар.