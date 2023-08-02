Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:19 02.08.2023 (обновлено: 17:55 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kurs-1887828109.html
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 02.08.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года
Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:19
2023-08-02T17:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:20 курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 1,69 рубля, до 94,02. Планку в 94 рубля доллар преодолел впервые с 28 марта прошлого года.Кроме того, евро прибавлял 1,70 рубля, поднимаясь до 102,88, а юань — 21 копейку, торгуясь на уровне 13,05 рубля.По мнению старшего экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, отечественная валюта слабеет из-за отсутствия поддержки со стороны экспортеров. Как пояснил эксперт, спрос на валюту предъявляют импортеры и крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, а объемы торгов на бирже остаются низкими.Тем не менее, полагает Коныгин, в августе рублю окажут поддержку отложенные продажи валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. В наступившем месяце он ожидает укрепления рубля до 88 за доллар.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, к 17:20 курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 1,69 рубля, до 94,02. Планку в 94 рубля доллар преодолел впервые с 28 марта прошлого года.
Кроме того, евро прибавлял 1,70 рубля, поднимаясь до 102,88, а юань — 21 копейку, торгуясь на уровне 13,05 рубля.
По мнению старшего экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, отечественная валюта слабеет из-за отсутствия поддержки со стороны экспортеров. Как пояснил эксперт, спрос на валюту предъявляют импортеры и крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, а объемы торгов на бирже остаются низкими.
Тем не менее, полагает Коныгин, в августе рублю окажут поддержку отложенные продажи валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. В наступившем месяце он ожидает укрепления рубля до 88 за доллар.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала