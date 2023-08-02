https://ria.ru/20230802/kurs-1887766094.html

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 02.08.2023

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей

Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:58

2023-08-02T12:58

2023-08-02T13:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро - на 99 копеек, до 102,17 рубля.

https://ria.ru/20230802/evro-1887754604.html

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2023

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экономика, московская биржа