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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 02.08.2023
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:58
2023-08-02T12:58
2023-08-02T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро - на 99 копеек, до 102,17 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля