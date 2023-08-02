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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 02.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:58 02.08.2023 (обновлено: 13:07 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kurs-1887766094.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 02.08.2023
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:58
2023-08-02T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро - на 99 копеек, до 102,17 рубля.
https://ria.ru/20230802/evro-1887754604.html
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро - дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро - на 99 копеек, до 102,17 рубля.
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
12:05
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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