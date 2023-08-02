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В МИД прокомментировали протесты Японии по Курилам - РИА Новости, 02.08.2023
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14:17 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kurily-1887783511.html
В МИД прокомментировали протесты Японии по Курилам
В МИД прокомментировали протесты Японии по Курилам - РИА Новости, 02.08.2023
В МИД прокомментировали протесты Японии по Курилам
Россия будет рассматривать протесты Токио по Южным Курильским островам как вмешательство во внутренние дела Москвы, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:17
2023-08-02T14:17
россия
япония
москва
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия будет рассматривать протесты Токио по Южным Курильским островам как вмешательство во внутренние дела Москвы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В июле правительство Японии направило России протест в связи с поездкой вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на остров Итуруп. "Южные Курильские острова являются частью РФ по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого факта - абсолютно неоспоримого - любые соответствующие так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства во внутренние дела и как нарушение фундаментальных принципов Устава ООН", - сказала Захарова на брифинге. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Россия, Япония, Москва, Мария Захарова, ООН, В мире
В МИД прокомментировали протесты Японии по Курилам

МИД: Россия будет рассматривать протесты Японии по Курилам как вмешательство в дела Москвы

© РИА Новости / Данил Годлевский | Перейти в медиабанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия будет рассматривать протесты Токио по Южным Курильским островам как вмешательство во внутренние дела Москвы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В июле правительство Японии направило России протест в связи с поездкой вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на остров Итуруп.
"Южные Курильские острова являются частью РФ по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого факта - абсолютно неоспоримого - любые соответствующие так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства во внутренние дела и как нарушение фундаментальных принципов Устава ООН", - сказала Захарова на брифинге.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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