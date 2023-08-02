https://ria.ru/20230802/krizis-1887816385.html
Эксперт увидел провал политики Макрона в Западной Африке
Эксперт увидел провал политики Макрона в Западной Африке - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперт увидел провал политики Макрона в Западной Африке
Кризис политики Франции в Западной Африке, где Париж один за одним растерял своих союзников, является провалом политики президента Эммануэля Макрона, сообщил... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:27
2023-08-02T16:27
2023-08-02T16:27
франция
нигер
мохамед базум
мали
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Кризис политики Франции в Западной Африке, где Париж один за одним растерял своих союзников, является провалом политики президента Эммануэля Макрона, сообщил РИА Новости профессор Института политических исследований (Sciences Po) Ролан Маршаль. "Сейчас наблюдается настоящий кризис политики Франции в отношении ее бывших колоний. Он не выражается в одной и той же манере, будь то в Сенегале, Кот-д'Ивуаре или Мали. Это существенный провал для Макрона, который должен серьезно пересмотреть свою политику, если он хочет уладить этот вопрос до конца своего президентского срока (в 2027-м году - ред.)", - сказал Маршаль. Он отметил, что было бы неверным видеть в неудачах Парижа в Западной Африке "полный разрыв Франции с африканским континентом". "У Франции есть и другие союзники в Африке, которые не находятся во франкофонном регионе Сахеля. Отношения Франции с другими странами континента, которые не являются бывшими французскими колониями, остаются хорошими. Я имею в виду Нигерию, Эфиопию и Кению. Однако отношение к этим странам у Франции совсем иное, оно лишено высокомерия", - считает эксперт. При этом Маршаль отметил, что Нигер, который французские СМИ в один голос называют "последним оплотом Франции в Сахеле", является единственным государством Западной Африки, где Франция имеет реальные экономические, а не только лишь геополитические интересы. "Правда в том, что Нигер и Чад являлись странами, которые были наиболее близки с Францией в ходе операций "Серваль" и позже "Бархан". Более того, Нигер – единственное государство в Сахеле, где у Франции есть весомые экономические интересы, в отличие от Мали, Буркина-Фасо или даже Чада", - считает Маршаль. В Нигере, в частности, находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. Маршаль подчеркнул, что события, разворачивающиеся в Нигере, а также государственные перевороты в Мали и разрыв отношений с Буркина-Фасо "подтверждают полное поражение" французской политики в Западной Африке. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023-го года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны. В Нигер Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Франция начала процедуру эвакуации своих граждан из страны.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887676268.html
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
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франция, нигер, мохамед базум, мали, эммануэль макрон
Франция, Нигер, Мохамед Базум, Мали, Эммануэль Макрон
Эксперт увидел провал политики Макрона в Западной Африке
Профессор Маршаль: кризис политики Франции в Западной Африке стал провалом для Макрона
ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Кризис политики Франции в Западной Африке, где Париж один за одним растерял своих союзников, является провалом политики президента Эммануэля Макрона, сообщил РИА Новости профессор Института политических исследований (Sciences Po) Ролан Маршаль.
"Сейчас наблюдается настоящий кризис политики Франции в отношении ее бывших колоний. Он не выражается в одной и той же манере, будь то в Сенегале
, Кот-д'Ивуаре или Мали
. Это существенный провал для Макрона, который должен серьезно пересмотреть свою политику, если он хочет уладить этот вопрос до конца своего президентского срока (в 2027-м году - ред.)", - сказал Маршаль.
Нигер положил Францию на лопатки
Он отметил, что было бы неверным видеть в неудачах Парижа в Западной Африке "полный разрыв Франции с африканским континентом".
"У Франции есть и другие союзники в Африке, которые не находятся во франкофонном регионе Сахеля
. Отношения Франции с другими странами континента, которые не являются бывшими французскими колониями, остаются хорошими. Я имею в виду Нигерию
, Эфиопию
и Кению
. Однако отношение к этим странам у Франции совсем иное, оно лишено высокомерия", - считает эксперт.
При этом Маршаль отметил, что Нигер
, который французские СМИ в один голос называют "последним оплотом Франции в Сахеле", является единственным государством Западной Африки, где Франция имеет реальные экономические, а не только лишь геополитические интересы. "Правда в том, что Нигер и Чад
являлись странами, которые были наиболее близки с Францией в ходе операций "Серваль" и позже "Бархан". Более того, Нигер – единственное государство в Сахеле, где у Франции есть весомые экономические интересы, в отличие от Мали, Буркина-Фасо или даже Чада", - считает Маршаль.
В Нигере, в частности, находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
Маршаль подчеркнул, что события, разворачивающиеся в Нигере, а также государственные перевороты в Мали и разрыв отношений с Буркина-Фасо "подтверждают полное поражение" французской политики в Западной Африке.
Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере
В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023-го года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны. В Нигер Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Франция начала процедуру эвакуации своих граждан из страны.
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