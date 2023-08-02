https://ria.ru/20230802/krazha-1887808942.html

Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе

Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе - РИА Новости, 02.08.2023

Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе

Уголовное дело заведено в отношении краснодарца, подозреваемого в хищении картины из туалета городского кафе, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:57

2023-08-02T15:57

2023-08-02T15:57

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении краснодарца, подозреваемого в хищении картины из туалета городского кафе, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в телеграм-канале УМВД по Краснодару. По данным ведомства, 29-летний житель Краснодара отдыхал с приятелями в кафе в центре города, выпивал и решил украсть интерьерную картину из туалетной комнаты стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина успел распорядиться украденным имуществом, но затем возместил ущерб. "В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

краснодар

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, происшествия