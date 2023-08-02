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Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе
Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе - РИА Новости, 02.08.2023
Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе
Уголовное дело заведено в отношении краснодарца, подозреваемого в хищении картины из туалета городского кафе, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:57
2023-08-02T15:57
2023-08-02T15:57
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении краснодарца, подозреваемого в хищении картины из туалета городского кафе, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в телеграм-канале УМВД по Краснодару. По данным ведомства, 29-летний житель Краснодара отдыхал с приятелями в кафе в центре города, выпивал и решил украсть интерьерную картину из туалетной комнаты стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина успел распорядиться украденным имуществом, но затем возместил ущерб. "В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
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краснодар, происшествия
Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе
В Краснодаре завели дело против мужчины, подозреваемого в краже картины из туалета в кафе