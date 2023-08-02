Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/koran-1887824687.html
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании - РИА Новости, 02.08.2023
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании
Сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:09
2023-08-02T17:09
иран
дания
швеция
казем джалали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана, она должна состояться в четверг. "В Швеции и Дании происходит такое позорное дело. Это (акции с сожжением Корана - ред.) говорит о двойных стандартах, о том, что свобода слова - демонстрационная, потому что эти действия игнорируют права человека и способствуют распространению ненависти, что как раз противоречит правам человека", - сказал посол на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". Он отметил, что "некоторые европейские страны распространяют ненависть под предлогом прав человека". "Мы сожалеем, что в современном мире, где говорится о свободе людей, такое преступление совершается и спокойно игнорируется", - заключил посол. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий. В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиции безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".
https://ria.ru/20230802/koran-1887768126.html
https://ria.ru/20230801/koran-1887627595.html
иран
дания
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, дания, швеция, казем джалали, в мире
Иран, Дания, Швеция, Казем Джалали, В мире
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании

Посол Ирана в России Джалали назвал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании позором

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана, она должна состояться в четверг.
Верующие в мечети - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана
Вчера, 13:11
"В Швеции и Дании происходит такое позорное дело. Это (акции с сожжением Корана - ред.) говорит о двойных стандартах, о том, что свобода слова - демонстрационная, потому что эти действия игнорируют права человека и способствуют распространению ненависти, что как раз противоречит правам человека", - сказал посол на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что "некоторые европейские страны распространяют ненависть под предлогом прав человека".
"Мы сожалеем, что в современном мире, где говорится о свободе людей, такое преступление совершается и спокойно игнорируется", - заключил посол.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий.
В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиции безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана
1 августа, 15:51
 
ИранДанияШвецияКазем ДжалалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала