https://ria.ru/20230802/koran-1887824687.html

Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании

Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании - РИА Новости, 02.08.2023

Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании

Сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:09

2023-08-02T17:09

2023-08-02T17:09

иран

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана, она должна состояться в четверг. "В Швеции и Дании происходит такое позорное дело. Это (акции с сожжением Корана - ред.) говорит о двойных стандартах, о том, что свобода слова - демонстрационная, потому что эти действия игнорируют права человека и способствуют распространению ненависти, что как раз противоречит правам человека", - сказал посол на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". Он отметил, что "некоторые европейские страны распространяют ненависть под предлогом прав человека". "Мы сожалеем, что в современном мире, где говорится о свободе людей, такое преступление совершается и спокойно игнорируется", - заключил посол. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий. В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиции безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".

https://ria.ru/20230802/koran-1887768126.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, дания, швеция, казем джалали, в мире