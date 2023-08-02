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Кремль прокомментировал противоречия в отношениях Киева и Варшавы
Кремль прокомментировал противоречия в отношениях Киева и Варшавы - РИА Новости, 02.08.2023
Кремль прокомментировал противоречия в отношениях Киева и Варшавы
Отношения Украины и Польши - сложная историческая субстанция, у поляков много претензий к Украине, противоречия между этими двумя странами будут только расти,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:27
2023-08-02T20:27
2023-08-02T21:13
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Отношения Украины и Польши - сложная историческая субстанция, у поляков много претензий к Украине, противоречия между этими двумя странами будут только расти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения Украины и Польши - это такая очень сложная историческая субстанция, в наше время она не менее сложная. Действительно, польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться и всё больше и больше требуют для себя каких-то преимуществ. Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений", - заявил Песков."Там очень много противоречий, эти противоречия будут только расти. Мы наблюдаем за этим, наблюдаем очень внимательно, потому что и Украина - страна, которая стоит в центре всего русофобского движения, и поляки тоже особым дружелюбием по отношению к нам не отличаются", - сказал Песков.В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что поверенный в делах Украины, в свою очередь, был вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", ему заявили, что Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов.Власти Польши признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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киев, польша, варшава, в мире
Киев, Польша, Варшава, В мире
Кремль прокомментировал противоречия в отношениях Киева и Варшавы
Песков: расходы на украинское зерно и беженцев вызвали недовольство Польши
СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Отношения Украины и Польши - сложная историческая субстанция, у поляков много претензий к Украине, противоречия между этими двумя странами будут только расти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения Украины и Польши - это такая очень сложная историческая субстанция, в наше время она не менее сложная. Действительно, польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться и всё больше и больше требуют для себя каких-то преимуществ. Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений", - заявил Песков.
"Там очень много противоречий, эти противоречия будут только расти. Мы наблюдаем за этим, наблюдаем очень внимательно, потому что и Украина - страна, которая стоит в центре всего русофобского движения, и поляки тоже особым дружелюбием по отношению к нам не отличаются", - сказал Песков.
В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача
о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что поверенный в делах Украины, в свою очередь, был вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", ему заявили, что Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов.
Власти Польши признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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