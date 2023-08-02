https://ria.ru/20230802/kmsp-1887740487.html

Бизнесу из новых регионов стала доступна программа льготного лизинга КМСП

Бизнесу из новых регионов стала доступна программа льготного лизинга КМСП - РИА Новости, 02.08.2023

Бизнесу из новых регионов стала доступна программа льготного лизинга КМСП

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стала доступна программа льготного лизинга для малого бизнеса,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:11

2023-08-02T11:11

2023-08-02T16:06

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стала доступна программа льготного лизинга для малого бизнеса, реализуемая Корпорацией МСП, сообщает пресс-служба КМСП. Новый продукт предусматривает ставку 6% годовых для российского оборудования и 8% - для иностранного. Максимальная сумма, которая доступна бизнесу четырех регионов, составляет 50 миллионов рублей. Срок лизинга может достигать семи лет, говорится в сообщении. "Одним из главных преимуществ льготной лизинговой программы, помимо низкой ставки, является возможность не вносить аванс при наличии поручительства региональной гарантийной организации. Первый лизинговый платеж производится через 30 дней после приемки оборудования (по факту подписания акта приемки-передачи). При этом для предпринимателя нет каких-либо ограничений в выборе оборудования и поставщика. Все это особенно важно для бизнеса новых территорий, который фактически только-только встает на ноги, и ему нужно помочь освоиться в существующих реалиях", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Воспользоваться новым лизинговым продуктом могут организации, которые работают в обрабатывающем производстве, туризме, медицине, науке и спорте. Обязательным условием для участия в льготной программе является регистрация предприятия в едином реестре МСП. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным и не введенным в эксплуатацию. Его можно задействовать в расширении или модернизации производства, а также в развитии нового направления деятельности. "Понимая, что у бизнеса на новых территориях могут возникнуть различные вопросы и сложности с подачей документов, получением электронной цифровой подписи (ЭЦП) или авторизацией на Цифровой платформе через "Госуслуги", специалисты будут оказывать всестороннюю поддержку и помощь, включая помощь в сборе и оформлении документов", — цитирует пресс-служба Исаевича. Госпрограммы льготного лизинга — это один из проверенных и крепких инструментов поддержки отечественного бизнеса во всей стране, подчеркнул заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко."Теперь льготные условия получения оборудования доступны и в Запорожской области, что особенно своевременно и актуально для восстановления промышленного потенциала нашего региона. Новая программа позволит местным компаниям на выгодных условиях использовать в работе новое оборудование для модернизации производства, развития и увеличения объемов выпуска продукции, даст стимул развитию предпринимательства", – отметил Козенко, слова которого привели в пресс-службе министерства экономического развития Запорожской области.Повышение доступности лизинга для предпринимателей — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе КМСП.

https://ria.ru/20230801/poruchitelstvo-1887472463.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов