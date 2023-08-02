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В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня - РИА Новости, 02.08.2023
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13:55 02.08.2023 (обновлено: 13:56 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kitay-1887778838.html
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня - РИА Новости, 02.08.2023
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня
МИД КНР, комментируя планы США поставить военную помощь Тайваню, заявил, что никто не должен недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:55
2023-08-02T13:56
в мире
сша
тайвань
китай
джо байден
марк милли
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. МИД КНР, комментируя планы США поставить военную помощь Тайваню, заявил, что никто не должен недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. "Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения и мир и стабильность Тайваньского пролива", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Сообщается, что Китай выражает серьезное недовольство и протест в связи с этим. МИД также призвал США прекратить любые формы военного взаимодействия с островом, а также перестать "создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе". "Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в заявлении. В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887716144.html
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден, марк милли, нэнси пелоси
В мире, США, Тайвань, Китай, Джо Байден, Марк Милли, Нэнси Пелоси
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня

МИД КНР: нельзя недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. МИД КНР, комментируя планы США поставить военную помощь Тайваню, заявил, что никто не должен недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.
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"Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения и мир и стабильность Тайваньского пролива", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Сообщается, что Китай выражает серьезное недовольство и протест в связи с этим. МИД также призвал США прекратить любые формы военного взаимодействия с островом, а также перестать "создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе".
"Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в заявлении.
В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреСШАТайваньКитайДжо БайденМарк МиллиНэнси Пелоси
 
 
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