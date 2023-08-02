https://ria.ru/20230802/kapitoliy-1887877551.html

Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената

Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената - РИА Новости, 02.08.2023

Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената

Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T22:07

2023-08-02T22:07

2023-08-02T23:53

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter."Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах", — указывается в заявлении.Уточняется, что сообщение поступило по номеру срочных служб — "тревожный звонок на 911".Сейчас внутри здания и вокруг него идут обыски, добавили в полиции.Позднее представители правопорядка сообщили, что не видят угроз на территории Капитолия и готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, заблокированные после предупреждения о вооруженном человеке.

https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html

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