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Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената - РИА Новости, 02.08.2023
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:07
2023-08-02T22:07
2023-08-02T23:53
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter."Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах", — указывается в заявлении.Уточняется, что сообщение поступило по номеру срочных служб — "тревожный звонок на 911".Сейчас внутри здания и вокруг него идут обыски, добавили в полиции.Позднее представители правопорядка сообщили, что не видят угроз на территории Капитолия и готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, заблокированные после предупреждения о вооруженном человеке.
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в мире, сша, вашингтон
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената у конгресса
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости.
Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter.
"Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах", — указывается в заявлении.
Уточняется, что сообщение поступило по номеру срочных служб — "тревожный звонок на 911".
Сейчас внутри здания и вокруг него идут обыски, добавили в полиции.
Позднее представители правопорядка сообщили, что не видят угроз на территории Капитолия и готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, заблокированные после предупреждения о вооруженном человеке.
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