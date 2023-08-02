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Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената - РИА Новости, 02.08.2023
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22:07 02.08.2023 (обновлено: 23:53 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kapitoliy-1887877551.html
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената - РИА Новости, 02.08.2023
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:07
2023-08-02T23:53
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter."Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах", — указывается в заявлении.Уточняется, что сообщение поступило по номеру срочных служб — "тревожный звонок на 911".Сейчас внутри здания и вокруг него идут обыски, добавили в полиции.Позднее представители правопорядка сообщили, что не видят угроз на территории Капитолия и готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, заблокированные после предупреждения о вооруженном человеке.
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в мире, сша, вашингтон
В мире, США, Вашингтон
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената

Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената у конгресса

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Полиция американского Капитолия получила сообщение о проникновении вооруженного человека в офис сената, находящегося рядом с конгрессом, говорится на странице силовой структуры в Twitter.
"Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах", — указывается в заявлении.
Уточняется, что сообщение поступило по номеру срочных служб — "тревожный звонок на 911".
Сейчас внутри здания и вокруг него идут обыски, добавили в полиции.
Позднее представители правопорядка сообщили, что не видят угроз на территории Капитолия и готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, заблокированные после предупреждения о вооруженном человеке.
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