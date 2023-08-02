Рейтинг@Mail.ru
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 02.08.2023 (обновлено: 16:13 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kandidaty-1887812180.html
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США - РИА Новости, 02.08.2023
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:12
2023-08-02T16:13
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием. &quot;Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо...&quot;, - написал Медведев.Вероятно, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предъявленные Трампу обвинения не входят в российскую повестку.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США

Медведев увидел прогресс в том, что кандидатов в президенты США больше не убивают

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием.
«

"Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо...", - написал Медведев.

Вероятно, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предъявленные Трампу обвинения не входят в российскую повестку.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
11:29
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала