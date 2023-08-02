https://ria.ru/20230802/kandidaty-1887812180.html

Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США

Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США - РИА Новости, 02.08.2023

Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:12

2023-08-02T16:12

2023-08-02T16:13

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сша

дональд трамп

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием. "Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо...", - написал Медведев.Вероятно, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предъявленные Трампу обвинения не входят в российскую повестку.

https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html

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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев