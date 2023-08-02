https://ria.ru/20230802/kandidaty-1887812180.html
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США - РИА Новости, 02.08.2023
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:12
2023-08-02T16:12
2023-08-02T16:13
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение в Twitter о прогрессе в политической жизни США, поскольку кандидатов в президенты этой страны больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием. "Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо...", - написал Медведев.Вероятно, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предъявленные Трампу обвинения не входят в российскую повестку.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев с иронией прокомментировал прогресс в политической жизни США
Медведев увидел прогресс в том, что кандидатов в президенты США больше не убивают