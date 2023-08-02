https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html

Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле

Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле - РИА Новости, 02.08.2023

Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле

Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:28

2023-08-02T15:28

2023-08-02T16:04

измаильский район

одесская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

украина

одесса

сергей лебедев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887804327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47f8a4167f1c91ad36669d1e5c37cb7c.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в городе."В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера. Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские", — сказал он.Лебедев прокомментировал видео, которое подпольщики сняли в Измаиле. По его словам, эти кадры запечатлели удар по зданию Управления пароходства и начавшийся там пожар. На записи видна работа украинской ПВО, затем мощный всполох и слышен звук взрыва."Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов", — добавил Лебедев.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах в Измаиле, повреждении портовой инфраструктуры, здания Украинского Дунайского пароходства и других объектов. По информации агентства Рейтер, работу порта приостановили.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ночные удары причинили серьезные разрушения, особенно на юге страны. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ посоветовал ему съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков и Измаил, чтобы увидеть результаты работы российских вооруженных сил и задуматься, "что он сделал со своей страной".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html

https://ria.ru/20230802/port-1887767823.html

измаильский район

одесская область

россия

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подпольщик об уничтожении базы ремонтов катеров и мест расположения наемников и техники ВСУ Подпольщик об уничтожении базы ремонтов катеров и мест расположения наемников и техники ВСУ 2023-08-02T15:28 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

измаильский район, одесская область, вооруженные силы украины, россия, украина, одесса, сергей лебедев, владимир зеленский, дмитрий медведев