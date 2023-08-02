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Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 02.08.2023 (обновлено: 16:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html
Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле
Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле - РИА Новости, 02.08.2023
Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле
Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:28
2023-08-02T16:04
измаильский район
одесская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
одесса
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в городе."В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера. Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские", — сказал он.Лебедев прокомментировал видео, которое подпольщики сняли в Измаиле. По его словам, эти кадры запечатлели удар по зданию Управления пароходства и начавшийся там пожар. На записи видна работа украинской ПВО, затем мощный всполох и слышен звук взрыва."Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов", — добавил Лебедев.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах в Измаиле, повреждении портовой инфраструктуры, здания Украинского Дунайского пароходства и других объектов. По информации агентства Рейтер, работу порта приостановили.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ночные удары причинили серьезные разрушения, особенно на юге страны. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ посоветовал ему съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков и Измаил, чтобы увидеть результаты работы российских вооруженных сил и задуматься, "что он сделал со своей страной".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html
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измаильский район
одесская область
россия
украина
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Подпольщик об уничтожении базы ремонтов катеров и мест расположения наемников и техники ВСУ
Подпольщик об уничтожении базы ремонтов катеров и мест расположения наемников и техники ВСУ
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измаильский район, одесская область, вооруженные силы украины, россия, украина, одесса, сергей лебедев, владимир зеленский, дмитрий медведев
Измаильский район, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Одесса, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле

Подпольщики заявили об уничтожении места расположения иностранных наемников в Измаиле

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в городе.
«
"В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера. Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские", — сказал он.
Лебедев прокомментировал видео, которое подпольщики сняли в Измаиле. По его словам, эти кадры запечатлели удар по зданию Управления пароходства и начавшийся там пожар. На записи видна работа украинской ПВО, затем мощный всполох и слышен звук взрыва.
"Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов", — добавил Лебедев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Медведев посоветовал Зеленскому задуматься, что он сделал с Украиной
12:44
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах в Измаиле, повреждении портовой инфраструктуры, здания Украинского Дунайского пароходства и других объектов. По информации агентства Рейтер, работу порта приостановили.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ночные удары причинили серьезные разрушения, особенно на юге страны. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ посоветовал ему съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков и Измаил, чтобы увидеть результаты работы российских вооруженных сил и задуматься, "что он сделал со своей страной".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеИзмаильский районОдесская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаОдессаСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
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