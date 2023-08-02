Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле
Подпольщики заявили об уничтожении места расположения иностранных наемников в Измаиле
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников, а также нефтебазе, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в городе.
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"В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера. Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские", — сказал он.
Лебедев прокомментировал видео, которое подпольщики сняли в Измаиле. По его словам, эти кадры запечатлели удар по зданию Управления пароходства и начавшийся там пожар. На записи видна работа украинской ПВО, затем мощный всполох и слышен звук взрыва.
"Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов", — добавил Лебедев.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах в Измаиле, повреждении портовой инфраструктуры, здания Украинского Дунайского пароходства и других объектов. По информации агентства Рейтер, работу порта приостановили.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ночные удары причинили серьезные разрушения, особенно на юге страны. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ посоветовал ему съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков и Измаил, чтобы увидеть результаты работы российских вооруженных сил и задуматься, "что он сделал со своей страной".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.